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Врачи о Мосийчуке: Состояние тяжелое, ждет новую операцию

Четверг, 26 октября 2017, 10:48
Врачи о Мосийчуке: Состояние тяжелое, ждет новую операцию

Пострадавший от взрыва в Киеве нардеп Игорь Мосийчук находится в тяжелом состоянии, через две недели ему сделают еще одну операцию.

Об этом сообщил журналистам в среду заведующий стационарным отделением клиники "Борис", где проходит лечение Мосийчук, Игорь Конивец.

"Состояние тяжелое, до среднего еще далеко... Сегодня ночью закончилось оперативное вмешательство, которое продолжалось примерно до 3 часов. Очень было много осколков, которые мы извлекли", - рассказал он.

Врач сообщил, что еще, кроме удаления обломков, делали во время операции.

"Стабилизировали кость (правой руки - ред.) - направили концы стержнем, потому что сейчас оперировать и восстанавливать ее нельзя, пока есть бактериальная инфекция. Где-то, возможно, через 2 недели будет еще одна операция по восстановлению этой кости", - рассказал он.

По словам врача, сейчас депутат находится в палате интенсивной терапии.

"Внутренние органы остались более или менее, больше всего пострадали конечности - верхняя, нижняя, мягкие ткани, перелом кости справа открытый, очень большая рана правого бедра, очень много осколков в нижней конечности, как слева, так и справа", - сообщил Конивец.

Кроме того, по его словам, есть осколки также в мягких тканях затылка.

Врач подчеркнул, что большая часть ран на теле нардепа расположена в нижней части туловища. Они имеют характер "размозженности".

Он не смог уверенно сказать, остается ли угроза жизни Мосийчука, но отметил, что на данный момент фактов, свидетельствующих о возможной смерти депутата, - нет.

Конивец сообщил, что реабилитация после таких повреждений, если все пойдет хорошо, может продолжаться до 2-3 недель.

По его словам, сейчас в палату Мосийчука никого не пускают.

По данным полиции, 25 октября около 22 вечера произошел взрыв на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева. В нем пострадал нардеп Игорь Мосийчук и еще четыре человека, среди которых политолог Виталий Бала. Один из пострадавших, охранник депутата Руслан Кушнир, по дороге в больницу скончался.

По данным СБУ, взорвали мопед вблизи места передвижения депутата  и вследствие этого погибли двое мужчин.

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Евгений Кизилов, УП

Темы: Мосийчукчрезвычайное происшествиеКиев
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