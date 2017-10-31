У Народному фронті назвали "політичним шоу" затримання сина Авакова

У партії "Народний Фронт" вважають, що затримання сина міністра МВС Арсена Авакова Олександра немає нічого спільного ні з боротьбою з корупцією, ні з правом.

Про це йдеться в офіційній заяві партії.

"Ця справа пилилася два з половиною роки на полицях НАБУ і САП. Відповідно до офіційного повідомлення МВС, були проведені десятки експертиз та сотні процесуальних дій, в результаті яких, на думку МВС, немає жодного складу злочину, і це буде доведено в суді", - вважають в "Народному Фронті".

У партії розцінюють "цю дію як політичний тиск на міністра персонально та Національну поліцію в цілому, на політичну партію "Народний фронт" та фракцію цієї партії".

В заяві підкреслили, що антикорупційна боротьба перетворилася на боротьбу за владу і вважають, що САП, НАБУ та інші антикорупційні органи "були створені не для цього".

"Народний Фронт" звернувся персонально до заступника Генпрокурора, голови Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, директора НАБУ Артема Ситника, до послів країн Великої сімки, щоб "раз і назавжди постави крапку в політичній мотивації діяльності антикорупційних органів".

Як повідомлялося, 31 жовтня НАБУ проводить обшуки у родини міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.

Національне антикорупційне бюро підтвердило, що проводить обшуки у справі про можливу розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України.

Пізніше стало відомо про затримання сина Авакова та екс-заступника глави МВС Сергія Чеботаря.

Також, за даними джерела УП у правоохоронних органах, третім затриманим є харків'янин керівник ІТ-компанії "Turboseo" Володимир Литвин.

НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи - сину міністра внутрішніх справ Олександру Авакову та екс-заступнику голови МВС Сергію Чеботарю.

Як відомо, обшуки відбувалися в сина Авакова Олександра в рамках розслідування щодо рюкзаків, які МВС закупило наприкінці 2014-го на початку 2015 року.

Кримінальне провадження по "рюкзаках Авакова" відкрито Генпрокуратурою в липні 2015 року, тодішній генпрокурор Шокін передав його за підслідністю військовій прокуратурі, а від квітня 2016 ГПУ передала справу Національному антикорупційному бюро.

Весною 2016 року НАБУ у рамках досудового розслідування отримало доступ до банківських рахунків компанії – постачальника тактичних рюкзаків для МВС "Дніпровенд", яку пов’язують з сином міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи МВС за попередньою змовою з суб'єктами господарської діяльності вчинили розтрату ввіреного їм майна при закупівлі 6000 рюкзаків, для потреб бійців у зоні АТО.

У лютому з’явилося відео з прихованої камери, на якому син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков, імовірно, домовлявся з екс-заступником голови МВС Сергієм Чеботарем про поставку рюкзаків для підрозділів міністерства.