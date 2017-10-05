Припинення "мінського формату" зупинить санкції проти РФ – Турчинов

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Четвер, 5 жовтня 2017, 20:06

Без Мінських угод санкції проти Російської Федерації не діятимуть.

На цьому наголосив секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Турчинов, коментуючи критику в парламенті законопроекту №7163 щодо Донбасу.

"Мінський формат – це єдиний політико-дипломатичний формат протидії російській агресії невійськовим шляхом. Цей формат визнаний у всьому світі", – сказав він.

"Всі санкції – які приймалися Сполученими Штатами Америки, Європейським Союзом, іншими цивілізованими країнами – вони прив’язані до Мінського формату. Санкції продовжують до виконання Мінських угод", – наголосив секретар РНБО.  

"Припинення існування Мінського формату автоматично припиняють санкції проти Російської Федерації", – додав Турчинов.

На запитання, чи свідчить законопроект №7164 про те, що влада планує за рік владнати ситуацію на сході України, він сказав, що над цим законопроектом працювала інша робоча група – і треба запитувати в неї.

Як відомо, Петро Порошенко запропонував Верховній Раді два законопроекти щодо Донбасу: №7163, який, зокрема, визначає Росію агресором і окупантом, а непідконтрольну Києву частину Донецької й Луганської областей – окупованими територіями, а також №7164, яким пропонується продовжити ще на 1 рік дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування на окупованій частині сходу України.

Комітет Верховної Ради з національної безпеки й оборони рекомендував парламенту підтримати за основу перший законопроект, але до другого читання переглянути норму про необхідність виконання Мінських угод, підписаних лідерами проросійських бойовиків, а другий законопроект відправив главі держави на доопрацювання.

Альтернативні законопроекти комітет відхилив.  

Президент дуже швидко вніс повторно законопроект щодо самоврядування на Донбасі з обмовкою про те, що закон набуде чинності після відведення військової техніки і виведення незаконних збройних формувань із території України. І його комітет підтримав.

Крім того, профільний комітет запропонував у проекті №7163 замість пункту про Мінські угоди послатися на резолюції Ради безпеки ООН з приводу російської агресії.

Верховна Рада вже взялася до розгляду законопроекту №7163 та двох альтернативних до нього – але нардепи заблокували президію й трибуну, тож розгляд відклали.

Раніше член політичної підгрупи мінської тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний говорив про небезпеку легітимізація Мінських домовленостей у правовому полі. Про це ж заявляв народний депутат від БПП Мустафа Найєм.

Олена Рощенко, УП

Теми: Мінські угоди санкції законодавство Турчинов
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