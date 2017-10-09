Генпрокуратура назвала замовника вбивства Вороненкова

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Понеділок, 9 жовтня 2017, 12:18
job-sbu.org

Організатором вбивства колишнього депутата Державної Думи Росії Дениса Вороненкова є російський "злодій в законі" Володимир Тюрін.

Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко на брифінгу в понеділок.

"Розслідування вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова та замаху на його охоронця завершено. Вдалося встановити усіх учасників причетних до вбивства, вдалося відтворити все - від підготовки до затримання", - зазначив Луценко.

Він наголосив, що керівництво ФСБ підготувало це вбивство для усунення Вороненкова, як цінного свідка у міжнародних судах проти РФ.

За словами генпрокурора, вбивство скоїв українець Павло Паршов.

"Йому допомагали Василенко, Тарасенко та Левенець. Тарасенко затриманий, Василенко і Левенець перебувають у розшуку", - пояснив Луценко..

"Замовником вбивства є підконтрольний ФСБ Тюрін Володимир Анатолійович, відомий як лідер злочинного угрупування. Він мав і особистий мотив - раніше він був чоловіком дружини Вороненкова", - додав Луценко.

"Передаємо до суду матеріали за фактом вбивства Вороненкова та замаху на його охоронця", - зазначив генпрокурор.

 
Максакова і Тюрін

*** Згідно з інформацією з відкритих джерел, 58-річний Володимир Анатолійович Тюрін (Тюрік, Тюря, Батя, Кіномеханик), що має громадянство Казахстану і РФ, - один з лідерів Братського організованого злочинного угруповання і так званої російської мафії в Іспанії.

Входив у найближче оточення злодія в законі Діда Хасана. Мав значний вплив у кримінальному світі Москви, Санкт-Петербурга, Іркутської області та Іспанії.

Марія Максакова була цивільною дружиною Тюріна. У них двоє спільних дітей - син Ілля і дочка Людмила.

Тюрін має широкі зв'язки серед впливових бізнесменів, високопоставлених політиків і чиновників, в тому числі в силових і судових структурах, в світі мистецтва та шоу-бізнесу.

Як відомо, 14 вересня російське видання "Росбалт" написало, що нібито Генпрокуратура України у відповідь на запит з Москви розповіла російським правоохоронним органам про результати розслідування вбивства Вороненкова.

Зокрема, йшлося про те, що цей злочин на замовлення російських спецслужб організували двоє – колишній чоловік дружини Вороненкова Марії Максакової і власник банку, що працює в Криму.

Водночас в українській прокуратурі заявили, що не ділилися інформацією про хід розслідування вбивства екс-депутата Держдуми з Росією.

На початку вересня генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що замовник вбивства  Вороненкова перебуває на території Росії.

Як повідомлялося, 23 березня 2017 року біля готелю "Прем’єр" у центрі Києва розстріляли екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова, який отримав українське громадянство.

Поранений охоронець Вороненкова підстрелив нападника. Убивцею виявився екс-боєць батальйону "Донбас" Павло Паршов – він помер у лікарні.

16 червня у Павлограді затримали активіста Ярослава Тарасенка, який був знайомий із Паршовим і якого підозрюють у співучасті в резонансному вбивстві (ч. 2 ст. 115 ККУ). Слідчі вважають, що Тарасенко привіз кілера під готель.  

Вороненков був свідком у справі про зраду екс-президента України Віктора Януковича.

Слідство вважало пріоритетною версію втручання Російської Федерації.

Роман Кравець, Валентина Романенко, УП

Теми: Вороненков
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