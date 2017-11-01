Суд обрав Каськіву запобіжний захід, він має внести заставу

Печерський районний суд Києва за клопотанням Генеральної прокуратури обрав екстрадованому з Панами екс-голові Держкомінвестпроекту Владиславу Каськіву запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю внесення застави.

Про це у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

Зазначається, що в ході розгляду питання захист Каськіва надав суду довідку про повне відшкодування останнім завданих державі збитків (7,5 мільйонів гривень -ред).

Врахувавши цей факт, а також наявність п’ятьох неповнолітніх дітей, Печерський районний суд ухвалив рішення "застосувати щодо підозрюваного Каськіва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах 2-місячного терміну досудового розслідування. Обрати підозрюваному Каськіву альтернативний захід у вигляді застави (160 тисяч -ред.)".

Сарган також зазначає, що суд також зобов’язав Каськіва здати всі наявні закордонні паспорти, а також з’являтися за першою вимогою до слідчого та повідомляти про своє місцеперебування.

У коментарі телеканалу "112 Україна" Сарган пояснила, що Каськіва відпустили в залі суду. Тепер у нього є 5 днів для внесення застави.

Речниця ГПУ також зазначила, що у разі невнесення застави Каськіва повторно арештують, однак слідство не бачить таких ризиків у світлі останніх подій.

За словами Сарган, стосовно Каськіва було пройдено повну процедуру екстрадиції. Однак з Панами в Україну підозрюваний летів за власний кошт.

Досудове слідство триває.

1 листопада стало відомо про екстрадицію з Панами екс-голови Держкомінвестпроекту Владислава Каськіва.

Як відомо, Каськіва було оголошено в розшук за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 КК (службова фальсифікація).

У 2012 році Каськів підписав угоду на 1 млрд доларів з іспанською кампанією Gas Natural щодо інвестицій в LNG-термінал в Україні. Пізніше іспанська сторона заявила, що не знає людину, яка від їхнього імені підписала контракт. З'ясувалося, що цю людину звуть Хорді Сарда Бонвехі і він є лижним інструктором.

18 серпня 2016 року генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання Каськіва на території Республіки Панама. Заступник генпрокурора Євген Єнін заявив, що Каськів був затриманий при спробі в'їхати на територію Коста-Ріки.

Генпрокуратура передала МЗС для направлення до Панами клопотання щодо екстрадиції Каськіва.

12 вересня 2016 року Панамський суд обрав Каськіву запобіжний захід у вигляді застави $600 тисяч – він вніс заставу і вийшов на свободу 30 вересня 2016 року. Також екс-чиновник подав клопотання про політичний притулок.

У березні поточного року стало відомо, що Панама відмовила Каськіву в наданні статусу політичного біженця.

Українська правда