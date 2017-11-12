"Марш обурених": Ухвалити закон про імпічмент мають до 3 грудня

На Михайлівській площі у центрі Києва зібралися учасники "Маршу обурених", анонсованого лідером партії "Рух нових сил", екс-главою Одеської ОДА Міхеілом Саакашвілі.

Як повідомляє з місця події кореспондент УП, на площі зібралося кількасот людей з прапорами України та "Правого сектору".

Як заявив у коментарі УП соратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе, присутній на "Марші", учасники акції вимагають ухвалити закон про імпічмент і створити антикорупційний суд.

"Даємо (владі) час до 3 грудня. Якщо не приймуть - збираємо людей і оголошуємо "народний імпічмент", - заявив він.

Серед учасників також - дружина Саакашвілі, нардепи Юрій Дерев'янко, Юрій Левченко, Сергій Лещенко.

Порядок під час заходу на Михайлівській площі забезпечує кількадесят спецпризначенців з боку вул. Велика Житомирська.

Учасники "Маршу" рушили з площі в напрямку Майдану Незалежності та далі - по вул.Інститутській, вигукуючи "Імпічмент!".

УСІ ФОТО - ЕЛЬДАР САРАХМАН

Зазначимо, разом з тим на Михайлівській площі проходить ярмарок, який, за словами його учасників, було оргазівано адміністрацією Шевченківського району, нібито до 80-річчя району. Рішення про проведення ярмаркування було оголошено напередодні ввечері, а щоб зібрати торговців, їх спеціально обдзвонювали.

Українська правда