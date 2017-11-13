На Одещині конфіксували паливо Курченка на понад 800 млн грн

На Одещині правоохоронці конфіскували на користь держави паливо вартістю понад 800 млн грн у рамках розслідування "злочинної схеми Сергія Курченка".

Про це повідмила у Facebook прес-секретар Генеральної прокуратури Лариса Сарган.

Справа стосується мільйонних оборудок з нафтопродуктами.

"Завдяки спільно вжитим заходам прокуратури Одещини, ГУ Нацполіції в області, Управління СБУ в області та ГУ ДФС в Одеській області у рамках розслідування кримінального провадження за рішенням суду застосовано спеціальну конфіскацію близько 100 тис тонн нафтопродуктів", – повідомляє речниця ГПУ.

Рішення про конфіскацію виніс Київський районний суд м. Одеси.

Сарган також пояснює, що конфісковане паливо надійшло в Україну без сплати митних платежів та "для реалізації злочинною організацією під керівництвом Курченка".

"Враховуючи, що під час розслідування судом надано дозвіл на реалізацію арештованого палива, вироком суду застосовано спецконфіскацію щодо всіх цих нафтопродуктів або коштів, отриманих від їх реалізації, у тому числі нарахованих на них відсотків", – йдеться в повідомленні.

Так, за словами Сарган, частина конфіскованого палива перебуває на нафтобазах.

Речниця генпрокуратури також додала, що від реалізації частини нафтопродуктів до бюджету вже сплачено понад 300 млн грн податків, на рахунках банківських установ перебуває більш ніж 100 млн грн, на які нараховано понад 13 млн грн відсотків.

В 2014 році МВС встановила схему незаконного ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів групою компаній Курченка, якого називають "гаманцем" сім'ї Віктора Януковича. Збитки держбюджету оцінюють в 7 мільярдів гривень.

У серпні 2015 Печерський райсуд Києва арештував нафтопродукти олігарха Сергія Курченка, які зберігаються на потужностях компанії "Укртранснафтопродукт".

Пізніше ГПУ оголосила підозру Курченку у справі розкрадання майна державного підприємства ПАТ "Укргазвидобування".

Повідомлялось, що через здійснення протиправних господарських операцій купівлі-продажу скрапленого газу збитки держави становили понад 1 млрд грн.

У травні 2016 суд за клопотанням старшого слідчого Генпрокуратури арештував майно Сергія Курченка.

У січні 2017 року Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу Курченку у вигляді тримання під вартою.

У травні 2017 року прокуратура направила Сергію Курченку повідомлення про підозру у створенні злочинної організації та ухилення від сплати податків при реалізації 800 тисяч тонн нафтопродуктів. Тоді зазначалось, що до злочинної організації були причетні 19 осіб.

В червні 2017 Генпрокуратура повідомила, що Сергію Курченку складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за 9 статтями Кримінального кодексу України.