В Одесской области конфисковали топливо Курченко - ГПУ

В Одесской области правоохранители конфисковали в пользу государства топливо стоимостью более 800 млн грн в рамках расследования "преступной схемы Сергея Курченко".

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Лариса Сарган.

Дело касается миллионных сделок с нефтепродуктами.

"Благодаря совместно принятым мерам прокуратуры Одесской области, ГУ Нацполиции в области, Управление СБУ в области и ГУ ДФС в Одесской области в рамках расследования уголовного производства по решению суда применена специальная конфискация около 100 тыс тонн нефтепродуктов", - сообщает пресс-секретарь ГПУ.

Решение о конфискации вынес Киевский районный суд. Одессы.

Сарган также объясняет, что конфискованное топливо поступило в Украину без уплаты таможенных платежей и "для реализации преступной организацией под руководством Курченко".

"Учитывая, что в ходе расследования судом дано разрешение на реализацию арестованного топлива, приговором суда применено спецконфискацию ко всем этим нефтепродуктам или средствам, полученным от их реализации, в том числе начисленных на них процентов", - говорится в сообщении.

Так, по словам Сарган, часть конфискованного топлива находится на нефтебазах.

Представитель генпрокуратуры также добавила, что от реализации части нефтепродуктов в бюджет уже уплачено более 300 млн грн налогов, на счетах банковских учреждений находится более 100 млн грн, на которые начислены более 13 млн грн процентов.

В 2014 году МВД установила схему незаконного ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний Курченко, которого называют "кошельком" семьи Виктора Януковича. Убытки госбюджета оценивают в 7 миллиардов гривен.

В августе 2015 Печерский райсуд Киева арестовал нефтепродукты олигарха Сергея Курченко, которые хранятся на мощностях компании "Укртранснафтопродукт".

Позже ГПУ объявила подозрение Курченко по делу хищения имущества государственного предприятия ПАО "Укргазвыдобування".

Сообщалось, что из-за совершения противоправных хозяйственных операций купли-продажи сжиженного газа убытки государства составили более 1 млрд грн.

В мае 2016 суд по ходатайству старшего следователя Генпрокуратуры арестовал имущество Сергея Курченко.

В январе 2017 Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Курченко в виде содержания под стражей.

В мае 2017 года прокуратура направила Сергею Курченко сообщение о подозрении в создании преступной организации и уклонения от уплаты налогов при реализации 800 тысяч тонн нефтепродуктов. Тогда отмечалось, что к преступной организации были причастны 19 человек.

В июне 2017 Генпрокуратура сообщила, что Сергею Курченко составлено письменное уведомление о подозрении в совершении уголовных преступлений по 9 статьям Уголовного кодекса Украины.