Апеляційний суд відмовився арештовувати сина Авакова

2130 переглядів
Вівторок, 14 листопада 2017, 17:55

Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення Солом'янського райсуду Києва щодо запобіжного заході синові глави МВС Олександру Авакову.

Таке рішення суд прийняв у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

Апеляційний суд відмовив у задоволенні скарги Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка клопотала про запобіжний захід для Олександра Авакова у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 5 млн грн.

Як відомо, Солом'янський райсуд Києва 1 листопада обрав Олександру Авакову і ще двом фігурантам "справи рюкзаків" запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

31 жовтня НАБУ проводило обшуки у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.

Обшуки проводили у справі про можливу розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України.

Згодом НАБУ затримало 3 осіб за підозрою у розтраті коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії. Зокрема, сина глави МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря та представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків.

За даними джерела УП у правоохоронних органах, третім затриманим є харків'янин Володимир Литвин, у 2014 році керівник ІТ-компанії "Turboseo".

НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи – Авакову та Чеботарю.

1 листопада повідомили про підозру третьому затриманому у цій справі – Володимиру Литвину.

Читайте також: Справа сина Авакова. Усі подробиці і реакція в оточенні міністра та президента

Теми: Аваков МВС суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Втримати фронт. Які привіти НФ передав Порошенку на з'їзді 13 листопада 2017, 09:30
Головні новини дня – за 60 секунд 8 листопада 2017, 21:44
Суд арештував квартиру Авакова-молодшого 8 листопада 2017, 15:26
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
НАЗК оскаржить в суді звинувачення у фальсифікаціях
Рада зробила крок до прийняття проекту держбюджету-2018
Апеляційний суд відмовився арештовувати сина Авакова
The New York Times залишить Крим "спірним"
Усі новини
Професія

Репортаж з машини швидкої допомоги

здоров'я

Лікувальна жуйка проти пародонтозу, яку можна з'їсти як цукерку

київ

Перший хаб для громадських IT-організацій