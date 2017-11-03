НАБУ купувало у Литвина, що проходить у "справі рюкзаків", не тільки костюми

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П'ятниця, 3 листопада 2017, 11:29

Національне антикорупційне бюро закупило у Володимира Литвина, який проходить у справі "рюкзаків Авакова", сорочки під бронежилети на суму майже 340 тисяч гривень.

 
Фото з facebook Володимира Литвина 

Про це свідчать дані публічних закупівель Prozorro.

Загалом НАБУ придбало 220 сорочок на загальну суму 339 тисяч 165,2 гривні.

Відповідно до оприлюдненої інформації, закупівля відбулась, коли Литвин вже проходив у "справі рюкзаків".

Договір на поставку уклали 12 квітня. 

Строк дії за цим договором – з 12 квітня по 31 грудня 2017 року.

Як відомо, харків'янин Володимир Литвин, який у 2014 році був керівником ІТ-компанії "Turboseo", був затриманий у справі про розкрадання коштів під час закупівлі так званих "рюкзаків Авакова" для Нацгвардії у 2014-2015 роках.

У цій справі 31 жовтня НАБУ проводило обшуки у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.

Згодом НАБУ затримало 3 осіб за підозрою у розтраті коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії. Зокрема, сина глави МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря та представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків.

За даними джерела УП у правоохоронних органах, третім затриманим був Володимир Литвин.

НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи – Авакову та Чеботарю.

Увечері 31 жовтня правоохоронці доставили сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра в ізолятор тимчасового утримання.

1 листопада повідомили про підозру третьому затриманому у цій справі – Володимиру Литвину.   

Того ж дня Солом'янський райсуд Києва відпустив сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова під особисте зобов'язання.

Згодом стало відомо, що НАБУ закупило спортивні костюми у Володимира Литвина.

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Теми: НАБУ Аваков
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