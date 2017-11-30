Обрано голову нового Верховного Суду

Новий Верховний Суд обрав своєю керівницею Валентину Данішевську.

Про це повідомляють "Українські новини".

За її кандидатуру проголосували 67 з 111 суддів на пленумі.

Данішевська обрана головою суду строком на 4 роки. Вона є також суддею Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

У зв'язку з обранням головою ВС Данішевська автоматично стала і членом Вищої ради правосуддя замість попереднього глави Верховного Суду Ярослава Романюка.

Тут же на пленумі вона прийняла присягу члена ВРП.

Як відомо, Данішевська є засновником і головою благодійної організації "Центр комерційного права".

У 2015 році вона була обрана до складу громадської ради при Міністерстві юстиції. Суддя постійно діючого третейського суду при Асоціації українських банків.

Також близько 10 років Данішевська працювала суддею Арбітражного суду.