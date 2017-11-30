Обрано голову нового Верховного Суду

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Четвер, 30 листопада 2017, 13:56
CENSOR.NET

Новий Верховний Суд обрав своєю керівницею Валентину Данішевську.

Про це повідомляють "Українські новини".

За її кандидатуру проголосували 67 з 111 суддів на пленумі.

Данішевська обрана головою суду строком на 4 роки. Вона є також суддею Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

У зв'язку з обранням головою ВС Данішевська автоматично стала і членом Вищої ради правосуддя замість попереднього глави Верховного Суду Ярослава Романюка.

Тут же на пленумі вона прийняла присягу члена ВРП.

Як відомо, Данішевська є засновником і головою благодійної організації "Центр комерційного права".

У 2015 році вона була обрана до складу громадської ради при Міністерстві юстиції. Суддя постійно діючого третейського суду при Асоціації українських банків.

Також близько 10 років Данішевська працювала суддею Арбітражного суду.

Теми: Верховний суд
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