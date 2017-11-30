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Избран председатель нового Верховного Суда

Четверг, 30 ноября 2017, 12:56
Избран председатель нового Верховного Суда
CENSOR.NET

Новый Верховный Суд избрал своей руководительницей Валентину Данишевскую.

Об этом сообщают "Украинские новости".

За ее кандидатуру проголосовали 67 из 111 судей на пленуме.

Данишевская избрана председателем суда сроком на 4 года. Она также является судьей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

В связи с избранием председателем ВС Данишевская автоматически стала и членом Высшего совета правосудия вместо предыдущего главы Верховного Суда Ярослава Романюка.

Тут же на пленуме она приняла присягу члена ВСП.

Как известно, Данишевская является основателем и председателем благотворительной организации "Центр коммерческого права".

В 2015 году она была избрана в состав общественного совета при Министерстве юстиции. Судья постоянно действующего третейского суда при Ассоциации украинских банков.

Также около 10 лет Данишевская работала судьей Арбитражного суда.

27 июля Высшая квалификационная комиссия судей Украины утвердила рейтинг 320 кандидатов на должности судей Верховного Суда – 120 человек стали победителями конкурса.

Общественные активисты заявляли, что 30 из 120 победителей конкурса в Верховный Суд - недобросовестны, а это аж 25%.

5 сентября Высший совет правосудия отказался вносить представление президенту о назначении нескольких судей: Александра Билыка, Виктора Кицюка и Станислава Ноздрякова.

25 сентября член Общественного совета добропорядочности при Высшей квалификационной комиссии судей адвокат Роман Маселко написал, что Высший совет правосудия почти завершил проверку судей – но уволил всего 10% "судей Майдана".

На следующий день в ВСП пообещали учесть выводы Общественного совета добропорядочности.

Темы: Верховный суд
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