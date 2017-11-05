Луценко пов'язав вбивство у Харкові з вбивством Вороненкова

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Неділя, 5 листопада 2017, 18:17

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що вбитий у Харкові внаслідок обстрілу авто Едуард Аксельрод був пов'язаний з вбивством Дениса Вороненкова, якого застрелили у центрі Києва. 

Коментар генпрокурор розмістив під повідомленням нардепа Ігоря Мосійчука про особу загиблого. 

"Аксельрод - зв'язок Тюріна і Василенко по організації вбивства Вороненкова. Слідство ГПУ вірно визначило Тюріна як замовника", - заявив він. 

 

Як відомо, в ніч на 5 листопада у центрі Харкова невідомі здійснили кілька пострілів по автомобілю "Audi", водій іномарки загинув на місці. Факт події внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 КК "Вбивство". 

Згодом нардеп Ігор Мосійчук повідомив, що загиблий - Едуард Аксельрод 1972 р.н., бізнесмен, однак чим займався останнім часом - невідомо.

23 березня 2017 року біля готелю "Прем’єр Палас" розстріляли екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова, який отримав українське громадянство.

9 жовтня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що організатором вбивства Вороненкова є російський "злодій в законі" Володимир Тюрін,який входив у найближче оточення злодія в законі Діда Хасана та мав значний вплив у кримінальному світі Москви, Санкт-Петербурга, Іркутської області та Іспанії.

Вбивство скоїв українець Павло Паршов, йому допомагали Юрій Василенко, Ярослав Тарасенко та Ярослав Левенець. Тарасенко затриманий, Василенко і Левенець перебувають у розшуку. 

Сам Тюрін звинувачення у причетності до вбивства Вороненкова відкидає

Більше про вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова читайте у матеріалі "Помста по-російськи. Хто, як і чому вбив Дениса Вороненкова"

Українська правда 

Теми: Луценко Вороненков Харків
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