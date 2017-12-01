ГПУ провела обшуки в "агента Катерини" у справі про хабар

Співробітники Генпрокуратури провели обшук у агента НАБУ Катерини Сікорської у справі щодо пропонування хабара іншим агентом чиновниці Державної міграційної служби.

Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

"Були обшуки. Катерина Сікорська", - сказала Сарган.

Вона не змогла повідомити їх деталі, але відзначила, що згодом уся інформація з'явиться на сайті ГПУ.

За словами генпрокурора Юрія Луценка, "агент Катерина" проходила у "бурштинові справі" Розенблата-Полякова, а згодом консультувала іншого агента НАБУ – Сергія Титенкова або Боярського, – який пропонував хабара першому заступнику голови державної міграційної служби Діні Пімаховій.

Водночас сам Луценко заявив, що ці дві справи про хабарі "абсолютно різні площини", оскільки у випадку з Розенблатом-Поляковим агент Катерина просила нардепів вчинити законні дії, а вони попросили за це хабар, тоді як агент Титенков просив Пімахову вчинити дії незаконні.

За словами генпрокурора перший випадок – це "корупція", а другий – "провокація".

Як відомо, 29 листопада прес-служба ДМС повідомили, що СБУ затримала агента НАБУ під час спроби передачі хабара першому заступнику голови державної міграційної служби Діні Пімаховій.

29 листопада у НАБУ проходили обшуки.

30 листопада НАБУ заявило, що Генпрокуратура та Служба безпеки втрутилися у його спецоперацію, а детектив НАБУ не пропонував хабар чиновнику Міграційної служби.

За твердженням НАБУ, ведучи прослуховування для бюро, СБУ "завербувала" підозрювану для тиску та кримінального переслідування працівників антикорупційного бюро.

Пімахова заперечує, що вимагала хабар у 30 тисяч за легалізацію іноземців. За словами чиновниці, її родич у Запоріжжі продавав мікроавтобус – а Сергій Титенков (він же Боярський) вийшов на неї, і вони затоваришували.