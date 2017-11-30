Луценко: Справи Розенблата і Пімахової – абсолютно різні

Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що справи про хабарництво Розенблата-Полякова і працівниці Державної міграційної служби Діни Пімахової – абсолютно не схожі.

Про це він сказав на брифінгу 30 листопада.

"Я розумію, що дехто буде схильний порівнювати справи Розенблата-Полякова зі справою Діни Пімахової. Це абсолютно різні площини", - сказав генпрокурор.

За словами Луценка, Пімахова звернулася до правоохоронців з заявою про пропонування хабара, тоді як ні Розенблат, ні Поляков такої заяви "попри безкінечні посиденьки у ресторанах" не робили.

"Коли агент Катерина запропонувала депутатам вчинити законі дії – зареєструвати підприємство, отримати у законному порядку ліцензію, а вони на це відповіли сумою свого інтересу, то я вважаю, що НАБУ діяли правильно. Вони запропонували чиновнику те, що в його компетенції, а він за це зажадав грошей – це корупція. Ніякої провокації тут, принаймні з тих матеріалів, що я маю, я не вбачаю", - сказав генпрокурор.

Він додав, що коли ж агент, приходить і каже "підпиши паспорт тому, хто не має на нього жодного права" – то це вже кваліфікується як підбурювання і провокація хабара.

"Тому боротися зі злом не можна незаконними методами, і ці дві справи у різних площинах", - підсумував Луценко.

Як відомо, 29 листопада прес-служба ДМС повідомили, що СБУ затримала агента НАБУ під час спроби передачі хабара першому заступнику голови державної міграційної служби Діні Пімаховій.

29 листопада у НАБУ проходили обшуки.

30 листопада НАБУ заявило, що Генпрокуратура та Служба безпеки втрутилися у його спецоперацію, а детектив НАБУ не пропонував хабар чиновнику Міграційної служби.

За твердженням НАБУ, ведучи прослуховування для бюро, СБУ "завербувала" підозрювану для тиску та кримінального переслідування працівників антикорупційного бюро.

Пімахова заперечує, що вимагала хабар у 30 тисяч за легалізацію іноземців. За словами чиновниці, її родич у Запоріжжі продавав мікроавтобус – а Сергій Титенков (він же Боярський) вийшов на неї, і вони затоваришували.

Як відомо, нардепа Борислав Розенблата звинувачують у тому, що він отримав 200 тисяч доларів за вплив на рішення чиновників Держслужби геології і надр та місцевої влади про надання ТОВ "Укртехдобич" спецдозволів на користування надрами.

Антикорупційні органи заявили, що Розенблат і депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за сприяння у видобутку бурштину в Україні.

19 липня правоохоронці вдягли електронний браслет стеження на Борислава Розенблата. Родина внесла за нього заставу у 7 мільйонів гривень.

19 жовтня детективи НАБУ зняли Розенблата з літака, на який він чкурнув із лікарні.

Наступного дня Солом‘янський райсуд знову зобов’язав його носити електронний браслет – принаймні до 18 грудня.

Крім того, НАБУ відкрило нове кримінальне провадження, підозрюючи Розенблата в отриманні дипломатичного паспорта на основі підроблених офіційних документів.