НАБУ збирає докази проти ГПУ й СБУ

Національне антикорупційне бюро передасть матеріали з приводу обшуків у конспіративних приміщеннях бюро до Генеральної інспекції Генеральної прокуратури.

Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник на прес-конференції 1 грудня.

"Ми самі проводимо службове розслідування того, що відбулося, і бачимо, які порушення були допущені при цих обшуках. Дуже багато вилучено й оргтехніки, і флешок, і тому подібне", – сказав він.

"Щоб не було чергових заяв, що ми мстимося, ми направимо всі матеріали до Генеральної інспекції Генеральної прокуратури, щоб усім цим діям надали правову оцінку", – додав Ситник.

"Ми витримаємо це все, але правильно було б дати оцінку діям людей, які допустили ці порушення, і визнати окремим керівникам держави, що йде не міжвідомча війна, а йде вжиття всіх можливих заходів, щоб зупинити антикорупційну реформу в Україні", – заявив директор НАБУ.

Він переконаний, що ГПУ та СБУ намагалися зірвати всі операції НАБУ.

"Яка б не була секретна операція, дані про те, з яких каналів зв’язку знімається інформація, щодо кого – ця інформація є у Служби безпеки Україна. Ця інформація була використана для того, щоб завербувати фігуранта і, використовуючи міфічну заяву про провокування хабара, зірвати цю операцію", – сказав Ситник

Він запевнив: "Ці диверсії й атаки не зупинять ту роботу, яку ми робили. Для нас це був болючий удар. Зараз потрібно проводити перегрупування цього підрозділу. Але це просто недопустимо – використовувати оперативні ресурси, щоб руйнувати роботу іншого органу".

"Ми так само, як і вони, маємо інформацію про конспіративні приміщення, але поки я директор НАБУ, ми не можемо собі дозволити таких дій – як би ми не ставилися один до одного", – зазначив Ситник.

"Мені трохи дивна позиція Генеральної прокуратури, коли операція щодо бурштинової справи називається ідеальною – і така ж сама операція, з використанням тих же самих ресурсів, тих же самих способів, методів (критикується – ред..)", – сказав також він

"До речі, й одна, й інша операція проводилася спільно з Федеральним бюро розслідувань США. І мені було неприємно чути меседжі американських колег з приводу того, що відбулося за останні два дні", – обурився Ситник.

У нього викликає подив і "позиція окремих керівників держави":

"Застосовується термінологія "пір'я летить", "міжвідомча війна"… Ніякої міжвідомчої війни немає. Є амбіції конкретних керівників окремих правоохоронних органів і держави – зробити все, щоб зупинити те, що відбулося зараз".

"Створений незалежний антикорупційний орган, який отримує велику порцію критики, але який показав те, чого ніколи не було в Україні. Є багато кримінальних проваджень, які є відповіддю на висловлення критиканів і так званих експертів, які постійно виступають на каналах підконтрольних окремим фігурантам по наших провадженнях", – додав Ситник.

"Ми наблизилися до створення Антикорупційного суду – і мені здається, що всі ці диверсії й атаки – від відчуття того, що покарання настільки близько, що якщо зараз щось не робити й не зупиняти антикорупційну реформу, то це стане реальністю найближчим часом", – сказав він.

Ситник знову наголосив, "Ми не зупинимося. У нас працюють молоді й амбітні люди, і ми надто багато зробили, щоб зараз це не довести до кінця".

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