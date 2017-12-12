У ГПУ вже не бачать складу злочину у справі Довгого – джерела

Генеральна прокуратура змінила позицію у справі народного депутата групи "Воля народу" Олеся Довгого і тепер не бачить складу злочину.

Про це "Українській правді" повідомили поінформовані співрозмовники в прокуратурі.

ГПУ повідомила Антикорупційну прокуратуру листом за підписом заступниці генпрокурора Анжели Стрижевської, що у справі Довгого "немає складу злочину". На цьому листі є й резолюція самого генпрокурора Юрія Луценка.

За даними УП, САП надіслала Генпрокуратурі проект остаточної підозри, на що отримала описану вище відповідь.

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Як відомо, 21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з 5 народних депутатів - Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата та Максима Полякова.

Серед них справи Лозового і Довгого були ініційовані саме ГПУ, решта – НАБУ.

Тоді регламентний комітет Верховної Ради знайшов "істотні недоліки" у поданні на зняття недоторканості з Довгого. Але парламент забрав у нього депутатський імунітет.

22 вересня генпрокурор Юрій Луценко підписав повідомлення про підозру Довгому.