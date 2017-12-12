Саакашвілі заявив, що готовий очолити уряд України

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі заявив про відсутність президентських амбіцій в Україні, але водночас він готовий очолити Кабмін.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Zik", передає "Інтерфакс-Україна".

"Я готовий узяти відповідальність у нормальному уряді України однозначно. Я ніколи не балотуватимуся під жодним соусом у президенти України", - сказав Саакашвілі.

На його думку, главою України має бути лише українець, який народився і виріс в Україні.

"Я прожив понад 13 років в Україні, але українці зі стажем мають бути президентами, а в уряді можуть працювати різні люди залежно від потреб України", - пояснив він.

За словами лідера "Руху нових сил", він отримував раніше від президента Петра Порошенка пропозиції очолити український уряд, але відмовив йому.

"Він увесь час натякав, мабуть, Яценюку, що я наступний прем'єр-міністр, але коли я дізнався, що він натякав, я сказав: "Петре Олексійовичу, невже ви це говорите?". Він говорить: "Чом би й ні?". Я сказав: "Ні!", - розповів Саакашвілі.

Крім того, Саакашвілі підтвердив, що 18 грудня піде на допит до Генпрокуратури.

Читайте також: "Від друга президента до "агента ФСБ". Шлях Саакашвілі вустами можновладців"

Як відомо, 11 грудня у Печерському райсуді розглядали обрання запобіжного заходу затриманому лідерові "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі.

Прокуратура просила суд обрати запобіжний захід затриманому Саакашвілі у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Прокурор заявляв, що є ризик, що лідера "Руху нових сил" можуть ліквідувати спецслужби РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні.

Водночас суд відпустив Саакашвілі на час розслідування.

Генеральна прокуратура викликає Міхеіла Саакашвілі 18 грудня на допит у якості підозрюваного в кримінальному провадженні за ознаками скоєння ряду кримінальних злочинів.