Саакашвили заявил, что готов возглавить правительство Украины

Лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заявил об отсутствии президентских амбиций в Украине, но в то же время он готов возглавить Кабмин.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Zik", передает "Интерфакс-Украина".

"Я готов взять ответственность в нормальном правительстве Украины однозначно. Я никогда не буду баллотироваться ни под каким соусом в президенты Украины", - сказал Саакашвили.

По его мнению, главой Украины должен быть только украинец, который родился и вырос в Украине.

"Я прожил более 13 лет в Украине, но украинцы со стажем должны быть президентами, а в правительстве могут работать разные люди в зависимости от потребностей Украины", - пояснил он.

По словам лидера "Руха новых сил", он получал раньше от президента Петра Порошенка предложения возглавить украинское правительство, но отказал ему.

"Он все время намекал, пожалуй, Яценюку, что я следующий премьер-министр, но когда я узнал, что он намекал, я сказал:" Петр Алексеевич, неужели вы это говорите?". Он говорит: "Почему бы и нет ?". Я сказал: "Нет! ", - рассказал Саакашвили.

Кроме того, Саакашвили подтвердил, что 18 декабря пойдет на допрос в Генпрокуратуру.

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Как известно, 11 декабря в Печерском райсуде избирали меру пресечения задержанному лидеру "Руха новых сил" Михеилу Саакашвили.

Прокуратура просила суд избрать меру пресечения задержанному Саакашвили в виде круглосуточного домашнего ареста.



Прокурор заявил, что есть риск, что лидера "Руха новых сил" могут ликвидировать спецслужбы РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине.

Суд отпустил Саакашвили на время расследования.

Генеральная прокуратура вызывает Михеила Саакашвили 18 декабря на допрос в качестве подозреваемого в уголовном производстве по признакам совершения ряда уголовных преступлений.