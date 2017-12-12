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Генпрокуратура викликала Саакашвілі на допит

Вівторок, 12 грудня 2017, 13:53

Генеральна прокуратура викликає екс-президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі 18 грудня на допит у якості підозрюваного в кримінальному провадженні за ознаками скоєння ряду кримінальних злочинів.

Про це свідчить повістка, оприлюднена на сайті ГПУ.

"Саакашвілі Міхеіл Ніколозович, 21.12.1967 р.н., м. Київ, вул. Костельна, буд. 7, кв. 32, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з'явитися "18" грудня 2017 року о "09" год. "30" хв. у Генеральну прокуратуру України, за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 1106Б", - йдеться в документі.

Зазначається, що прокурор Я.В. Домбровський має намір допитати Саакашвілі як підозрюваного у кримінальному провадженні №42017000000004873 від 04.12.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 256; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2; ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

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Як відомо, 11 грудня у Печерському райсуді розглядали обрання запобіжного заходу затриманому лідерові "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі. 

Прокуратура просила суд обрати запобіжний захід затриманому Саакашвілі у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Прокурор заявляв, що є ризик, що лідера "Руху нових сил" можуть ліквідувати спецслужби РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні.

Водночас суд відпустив Саакашвілі на час розслідування.

Українська правда

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Теми: СаакашвіліГенпрокуратура
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