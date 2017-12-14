"Укрзалізниця" платила "Трейд Коммодіті" навіть після викриттів НАБУ

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Четвер, 14 грудня 2017, 11:25

Центр забезпечення виробництва ПАТ "Української залізниці" протягом трьох місяців  сплатив 457,7 мільйонів гривень на користь  "Трейд Коммодіті" за постачання палива.

Про це йдеться в інформаційній записці Центру забезпечення, яка є у розпорядженні проекту "Марлін".

Повідомляється, що з 26 вересня  по 27 листопада на користь ТОВ "Трейд Коммодіті" за договором на постачання дизпалива було сплачено 228 241 757 гривень, або 98% від суми контракту. В той же час, за іншим договором, з 15 вересня по 27 листопада за постачання дизпалива сплачено 229 524 157 гривень, або 99%.

 

Обидві угоди укладені після проведеного тендеру за скороченою процедурою в системі Prozorro на початку вересня. Скорочену процедуру залізничники пояснювали "недостатньою кількістю палива в запасі".

Як відомо, 11 жовтня детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича за розтрату понад 149 млн грн держбюджету під час закупівель палива для Міноборони за ст. ч.5 ст.191 КК. Їм загрожує від 8 до 12 років ув'язнення.

Ігоря Павловського заарештовано на 2 місяці.

12 жовтня НАБУ повідомило про підозру ще 2 чиновникам Міноборони у розтраті державних коштів при закупівлі палива.  

Компанія "Трейд Коммодіті", на думку НАБУ і САП, причетна до злочинної схеми щодо закупівлі палива: слідчі підозрюють офіційного власника і директора компанії Вадима Майкоі та неформального керівника Володимира Гарькавого.

За даними ЗМІ, підозрювані у причетності до розкрадання посадовці ТОВ "Трейд Коммодіті" (Кам'янське) втекли.

Нардеп з БПП Сергій Лещенко заявляв, що за ТОВ "Трейд Коммодіті" стоїть Андрій Адамовський - "багаторічний бізнес-партнер і спільник" нардепа Олександра Грановського. Сам Грановський свою причетність до "Трейд Коммодіті" заперечує.

Колишній заступник генпрокурора Віталій Касько склав повноваження члена правління "Transparency International Україна" та планує "брати участь у захисті клієнтів, у тому числі і підозрюваних у корупційних злочинах", зокрема компанії "Трейд Коммодіті".

Потім Партнери Каська пояснили, що взялися за справу "Трейд Коммодіті", оскільки не виявили порушень законодавства у відносинах компанії.

Читайте також: Справа "Трейд Коммодіті". Як друг президента брав на поруки заступника міністра

Українська правда
Теми: Укрзалізниця корупція НАБУ
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