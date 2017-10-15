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Касько вийшов з правління TI та представлятиме інтереси "Трейд Коммодіті"

Неділя, 15 жовтня 2017, 16:26
Касько вийшов з правління TI та представлятиме інтереси Трейд Коммодіті

Колишній заступник генпрокурора Віталій Касько склав повноваження члена правління "Transparency International Україна".

Про це 15 жовтня повідомили в організації на сторінці ТІ у Facebook.

"Своє рішення Касько пояснив тим, що як керівник практики кримінального права однієї з провідних юридичних компаній в Україні ("Василь Кисіль та партнери" - ред.), він ймовірно братиме участь у захисті клієнтів, у тому числі і підозрюваних у корупційних злочинах", - йдеться у повідомленні.

"Незважаючи на те, що загально-світовою практикою ототожнення адвоката з його клієнтом є неприпустимим, в Україні існують та будуть продовжуватись спроби висвітлити роботу сторони захисту у цих справах як конфлікт інтересів між професійною діяльністю адвоката та громадською активністю як члена правління представництва глобальної антикорупційної мережі", - зазначили у Transparency International.

"Стандартами верховенства права розвинутих країн якісний адвокатський захист гарантований будь-кому, зокрема і особам, підозрюваним у корупційних діях", - додали у ТІ та зазначили, що підтримують рішення Каська.

Зазначимо, 16 жовтня Віталій Касько має намір взяти участь у прес-конференції скандальновідомої компанії "Трейд Коммодіті" щодо її позиції  у кримінальній справі НАБУ про закупівлю палива Міноборони та виступатиме там як представник юридичної компанії "Василь Кисіль та партнери". 

Коментар з цього приводу у Касько наразі отримати не вдалося.

Як відомо, 11 жовтня детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича за розтрату понад 149 млн грн держбюджету під час закупівель палива для Міноборони за ст. ч.5 ст.191 КК. Їм загрожує від 8 до 12 років ув'язнення. 

Ігоря Павловського заарештовано на 2 місяці

На поруки його хоче взяти заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, якого вважають людиною президента Петра Порошенка, з яким він довгий час мав спільний бізнес. Зокрема йдеться про корпорацію "Богдан".

12 жовтня НАБУ повідомило про підозру ще 2 чиновникам Міноборони у розтраті державних коштів при закупівлі палива.  

Компанія "Трейд Коммодіті" фігурує у злочинній схемі щодо закупівлі палива:  НАБУ і САП підозрюють офіційного власника і директора компанії Вадима Майко і неформального керівника Володимира Гарькавого.

За даними ЗМІ, підозрювані у причетності до розкрадання посадовці ТОВ "Трейд Коммодіті" (Кам'янське) втекли. 

Нардеп з БПП Сергій Лещенко заявляв, що за ТОВ "Трейд Коммодіті" стоїть Андрій Адамовський - "багаторічний бізнес-партнер і спільник" нардепа Олександра Грановського. Сам Грановський свою причетність до "Трейд Коммодіті" заперечує.

Крім того, підозру за ч.5 ст. 191 ККУ оголосили ще начальнику відділу організації поставок паливно-мастильних матеріалів управління поставок матеріальних ресурсів Департаменту держзакупівель Борису Малишу й старшому інспектору відділу аудиту у сфері державних закупівель і моніторингу цін Департаменту внутрішнього аудиту та фінконтролю Міноборони Володимиру Шемовнєву.

Читайте також: "Слід веде на Банкову: за що взяли заступника міністра оборони". 

Українська правда 

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Теми: КаськокорупціяМіноборони
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