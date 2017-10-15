Партнери Каська пояснили, чому захищатимуть компанію, яку пов'язують з Грановським

Партнери Віталія Каська - юристи компанії "Василь Кісіль і партнери" - взялися за справу "Трейд Коммодіті", оскільки не виявили порушень законодавства у відносинах компанії, яку пов'язують з нардепом Олександром Грановським, та Міноборони.

Про це у коментарі УП заявив Андрій Стельмащук - керуючий партнер юридичної фірми "Василь Кісіль і партнери", до якої звернулися представники "Трейд Коммодіті".

За словами Стельмащука, компанія звернулася до юристів близько тижня тому, з директором компанії комунікував Віталій Касько, який їздив до Дніпра на зустріч з представниками "Трейд коммодіті".

"Ми вивчили деталі, які стосуються господарських відносин цієї компанії з Міноборони і в рамках документів, які надав нам клієнт, і дійшли висновку, що порушень законодавства у цих відносинах не було. Це дало нам розуміння, що ми можемо надавати правову допомогу і її посадовим особам", - повідомив Стельмащук на питання, чому юристи вирішили взятися за цю справу.

Він уточнив, що наразі юристи не представляють "Трейд Коммодіті" в рамках кримінального провадження, яке розслідується НАБУ: "Ми не спілкувалися з представниками НАБУ, не бачили матеріалів, які стосуються цього кримінального провадження".

Стельмащук висловив думку, що згодом він та Віталій Касько приєднаються до роботи по кримінальному провадженню: "Оскільки ми адвокати і надаємо правову допомогу, ми не бачимо проблем у тому, щоб надавати правову допомогу і в рамках кримінального провадження".

Він зазначив, що якщо будуть виявлені якісь порушення, "ми як адвокати будемо забезпечувати те, щоб досудове розслідування стосовного нашого клієнта здійснювалось з дотриманням процесуальних прав, передбачених законодавством".

На питання про те, що під час звільнення з ГПУ Віталій Касько і команда реформаторів заявляли, що ГПУ контролює нардеп Грановський, Стельмащук заявив: "Це не є конфліктом інтересів".

Також Стельмащук зазначив, що юридична компанія не має інформації про те, що до справи "Трейд Коммодіті" причетний нардеп від БПП Олександр Грановський.

"У нас немає інформації, що Грановський причетний до цієї компанії, чи не причетний. Ми не можемо це ані підтвердити, ані спростувати. Я достеменно знаю, що в рамках надання правової допомоги "Трейд Коммодіті" у нашого адвокатського об'єднання будь-яких контактів з Грановським не було", - заявив він.

Стельмащук додав, що обговорення з Грановським справи "Трейд Коммодіті" не є метою: "У нас є конкретний клієнт, є компанія, з якою укладено договір, та менеджмент компанії, якому ми будемо надавати правову допомогу. Ми не будемо перевіряти плітки".

Як відомо, 11 жовтня детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича за розтрату понад 149 млн грн держбюджету під час закупівель палива для Міноборони за ст. ч.5 ст.191 КК. Їм загрожує від 8 до 12 років ув'язнення.

Ігоря Павловського заарештовано на 2 місяці.

12 жовтня НАБУ повідомило про підозру ще 2 чиновникам Міноборони у розтраті державних коштів при закупівлі палива.

Компанія "Трейд Коммодіті" фігурує у злочинній схемі щодо закупівлі палива: НАБУ і САП підозрюють офіційного власника і директора компанії Вадима Майкоі неформального керівника Володимира Гарькавого.

За даними ЗМІ, підозрювані у причетності до розкрадання посадовці ТОВ "Трейд Коммодіті" (Кам'янське) втекли.

Нардеп з БПП Сергій Лещенко заявляв, що за ТОВ "Трейд Коммодіті" стоїть Андрій Адамовський - "багаторічний бізнес-партнер і спільник" нардепа Олександра Грановського. Сам Грановський свою причетність до "Трейд Коммодіті" заперечує.

Колишній заступник генпрокурора Віталій Касько склав повноваження члена правління "Transparency International Україна" та планує "брати участь у захисті клієнтів, у тому числі і підозрюваних у корупційних злочинах", зокрема компанії "Трейд Коммодіті".

Оксана Коваленко, УП