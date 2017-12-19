Банкова показала лист Саакашвілі Порошенку

У листі до президента Петра Порошенка екс-президент Грузії, колишній глава Одеської облдержадміністрації Міхеіл Саакашвілі зізнався, що допускав і допускає багато політичних помилок.

Про це заявив 19 грудня прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

Він також публікує сам лист.

В документі, Саакашвілі зокрема вказує на "абсурдність" звинувачень у співпраці з ФСБ на його адресу.

Цеголко пояснює, що рішення оприлюднити лист було прийнято "з огляду на численні запити журналістів, а також на коментарі самого Саакашвілі, в яких він маніпулює змістом цього листа".

Згідно з документом, Саакашвілі висловився за деескалацію ситуації, пообіцяв не вдаватися до подальшої дестабілізації і запропонував переговори "з уповноваженим представником".

"Натомість, як свідчить штурм Міжнародного центру культури і мистецтв на Алеї Героїв Небесної Сотні, свого слова пан Саакашвілі не дотримався", – зазначає Цеголко.

Як повідомлялося, лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі 18 грудня підтвердив, що писав листа президентові України Петрові Порошенку з закликом до деескалації конфлікту та початку політичного діалогу.

Як відомо, Міхеіла Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України на Аскольдовому провулку.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

11 грудня Печерський райсуд Києва відмовився задовольняти клопотання прокуратури, яка просила для Саакашвілі цілодобовий домашній арешт, та відпустив екс-президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" на час розслідування, не обравши йому жодного запобіжного заходу.

15 грудня Генпрокуратура подала скаргу до Апеляційного суду Києва на відмову попередньої інстанції відправити Міхеіла Саакашвілі під домашній арешт.

Прихильники лідера "Руху нових сил" щонеділі проводять так званий "Марш за імпічмент".

17 грудня Саакашвілі після участі в "Марші за імпічмент" та виступу на віче в центрі Києва заявив, що у Жовтневому палаці на вул. Інститутській буде облаштовано "координаційний штаб".

Після цього учасники "Маршу... " прорвалися до холу Жовтневого палацу, де тривав концерт.

Сам Саакашвілі заявив, що не закликав учасників акції до захоплення Жовтневого палацу.

Пізніше він сказав, що РНС повністю відмежовується від штурму та закликав покарати провокаторів.