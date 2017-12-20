САП вручила Мартиненку остаточну підозру - джерело

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручила екс-нардепу від НФ Миколі Мартиненку оновлену остаточну підозру.

Про це "Українській правді" повідомило поінформоване джерело в САП.

"Вручили підозру сьогодні (у середу – ред.) о 10 ранку", - сказало джерело.

Наразі невідомо в який саме спосіб відбулося вручення.

"Українська правда" звернулася до адвокатів Мартиненка за коментарем.

Як відомо, 20 квітня детективи НАБУ та прокурори САП затримали екс-голову комітету парламенту з питань паливно-енергетичного комплексу, екс-нардепа Миколу Мартиненка.

Його затримали в рамках розслідування за фактом розкрадання коштів ДП СхідГЗК при закупівлі уранового концентрату.

За даними САП, з 2013-го до 2016 року злочинна організація, в яку нібито входив Мартиненко, завдала бюджету 17,28 млн доларів збитку.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд взяти Мартиненка під варту на 60 діб з альтернативою застави у 300 млн. гривень.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив екс-нардепа Миколу Мартиненка на поруки народних депутатів з фракції "Народний фронт" та міністрів.

У жовтні Національне антикорупційне бюро під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомило про підозру у заволодінні майном ДП "НАЕК "Енергоатом" Мартиненку та його ймовірному спільнику, керівнику структурного підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом".

6 грудня Солом'янський райсуд Києва виключив серед обов'язків Миколи Мартиненка здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

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