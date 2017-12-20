Соломатіна: Ніхто не розслідує надані мною факти корупції в НАЗК

1667 переглядів
Середа, 20 грудня 2017, 17:28

Екс-глава департаменту фінконтролю Нацагентства із запобігання корупції Ганна Соломатіна заявляє, що правоохоронці саботують розслідування щодо її матеріалів, які викривають корупцію в НАЗК.

Про це вона розповіла у коментарі "Українській правді".

"Слідство не ведеться! Пішов другий місяць з моменту мого брифінгу і моменту передачі мною документів. НАБУ слідство почало, але САП їм не дала змогу вести слідчі дії", - заявила Соломатіна.

За її словами, найважливіше, що детективам Антикорупційного бюро не дали провести виїмку документів у НАЗК. Потім справу передали на розслідування до СБУ, але там кажуть, що це не їхня компетенція.

"Цього не можна було робити. Орган, який безпосередньо займається розслідуваннями корупції в найвищих ешелонах влади – це НАБУ", - підкреслила Соломатіна.

Вона розповіла, що за весь цей час лише одного разу була на допиті в СБУ, 28 листопада. І там її питали не про надані нею викривальні факти, а про її телефон і переписку з "куратором" Адміністрації президента Олексієм Горащенковим.

За словами Соломатіної, тим часом голова НАЗК Наталія Корчак ховає документацію, яка доводить корупцію у відомстві. Так, за наказом Корчак відкрили службовий сейф ще одного викривача в агентстві, завідувача сектору внутрішнього аудиту НАЗК Оксану Дивнич. Звідти невідомо куди забрали усі документи.

Також, розповідає Соломатіна, голова НАЗК відрізала від системи відслідковування руху документації в агентстві керівника сектору запобігання та виявлення корупції Вадима Ніколаєва. Також на нього відкрили 4 дисциплінарних провадження.

"Над викривачами, які залишились працювати, іде розправа", - заявила вона.

На питання, чи надала СБУ їй охорону, Соломатіна відмовилась відповідати. Сказала, що це робити їй заборонили в спецслужбі.

Водночас, як повідомляють "Українські новини" із посиланням на заступника голови СБУ Віктора Кононенко, Служба безпеки України надала охорону Соломатіній.

Як відомо, керівник департаменту фінансового контролю Національного агентства з запобігання корупції Ганна Соломатіна звинуватила голову НАЗК Наталію Корчак у фальсифікаціях перевірок електронних декларацій та зловживанні становищем.

Також вона заявила, що "куратор НАЗК" в Адміністрації президента намагався встановити контроль над рішеннями агентства, а коли Соломатіна відмовилася – Корчак фактично підпорядкувала її департамент лояльній до себе людині. Пізніше Саламатіна навіть оприлюднила листування з, як вона стверджує, "куратором" АП.

Соломатіна написала заяву про звільнення. У НАЗК наполягають, що Соломатіна вже не є співробітницею агентства, вона це заперечує.

В АП заперечували інформацію, публічно озвучену й передану в антикорупційні органи Соломатіною.

Читайте також: Викривальниця НАЗК vs "куратор" з Банкової

Наприкінці листопад адвокат Богдан Яворський попросив СБУ надати охорону Ганні Соломатіній у зв'язку з можливою загрозою її життю.

Євген Кізілов, УП

Теми: НАЗК корупція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Звіт ЄС щодо механізму призупинення безвізу: до України є 6 вимог 20 грудня 2017, 14:57
За незадеклароване авто за мільйон депутат сплатить 2 тисячі 19 грудня 2017, 13:12
Кличко обіцяє перевірити чиновників, у яких знайшло порушення НАЗК 14 грудня 2017, 14:02
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Соломатіна: Ніхто не розслідує надані мною факти корупції в НАЗК
У Мінську погодили "новорічне перемир'я"
Росія висунула умови повернення своїх офіцерів у СЦКК
Катерина Загорій погрожує Димінському судом
Усі новини
Фото

Як виглядає засніжене Різдвяне містечко на Софійській площі

київ

Гід новорічними містечками та ярмарками столиці

дослідження

Винайдено алкоголь, що не викликає похмілля