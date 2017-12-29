Головні новини дня – за 60 секунд

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П'ятниця, 29 грудня 2017, 20:40

Експертиза підтвердила справжність розмови Саакашвілі і Курченка, 14 звільнених військових звинувачують у дезертирстві, акції українських компаній зросли на 80%, місцеві суди ліквідовані - новини, які обговорювали 29 грудня.

Про Саакашвілі. Експертиза науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ підтверджує аутентичність голосів на зафіксованих розмовах між Міхеілом  Саакашвілі та Сергієм Курченком. Захист Саакашвілі назвав експертизу СБУ фальшивкою.

Про звільнених військових. Стосовно 14 з 73 звільнених днями заручників ОРДЛО є кримінальні справи за фактом дезертирства, пише радник президента Юрій Бірюков.

24 військових, звільнених з полону ОРДЛО, знаходяться на реабілітації у військовому госпіталі, ще 41 людина – у лікарні Державного управління справами.

"В багатьох – є застарілі травми голови, вибиті зуби, що свідчить про катування( багатьох сильно били в перші найважчі дні)... Всім буде надано медичну допомогу, стоматологічні послуги", – зазначила Геращенко.

Про кримських політв’язнів Чотирьох обвинувачуваних у ялтинській "справі Хізб ут-Тахрір" вивезли з СІЗО в Сімферополі і доставили до російського Краснодару, вони чекають на етап до Ростову-на-Дону.

"Знущання, цькування собаками, жорсткі "шмони", відібрали речі, погрози - ось як зустрів Краснодар чотирьох політв'язнів!" - пише адвокат Еміль Курбедінов.

Про акції українських компаній. Індекс українських акцій показав зростання у 2017 році на 80%. Міжнародний валютний фонд заявив у травні, що бачить "ознаки відновлення" для економіки України і "перспективну основу для подальшого зростання". Це було початком "ралі інвесторів" на ринках, що розвиваються, в сподіванні на більш високу прибутковість.

Про суди. Президент Петро Порошенко підписав укази про ліквідацію місцевих і створення окружних судів в Україні в рамках другого етапу судової реформи.

Про хабарі. Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко заявляє, що відмовився від хабара в 2,5 мільйони гривень, який йому пропонував директор аеропорту.

Про Крисіна. Вирок Шевченківського районного суду Києва до 4 років позбавлення волі умовно керівника групи "тітушок" Юрія Крисіна за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія розсекречено. Згідно з текстом вироку, Крисін за грошову винагороду від невстановленої особи 17 лютого 2014 року погодився організувати "тітушок" для переслідування євромайданівців.

Про ДТП з участю судді. Прокуратура Києва шукає людей, які 27 грудня стали свідками смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участю судді. За інформацією МВС, за кермом авто перебував суддя Васильківського міжрайонного суду Київської області Сергій Корнієнко.

Теми: Саакашвілі Крим політв'язні Росія суд
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