Луценко заявив, що усі агенти НАБУ - "поза законом"

Весь апарат агентів НАБУ станом на сьогоднішній день є поза законом, а під час роботи вони використовують контрабандну техніку.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" ввечері 3 грудня заявив генпрокурор Юрій Луценко.

"Закон вимагає, щоб під час відбору кандидати проходили відкритий конкурс. Але попри це десятки агентів, у т.ч. і ті двоє, зафіксовані на конспіративній квартирі, були обрані на "закритих процедурах", що суперечить закону", - заявив Луценко.

"Маємо нелегальних агентів, які використовують незаконні методи провокацій, ніхто з них не допущений до держтаємниці, але їм надаються матеріали прослушки НАБУ, що є кримінальним злочином, вони використовують не зареєстровану в Україні техніку для прослуховування, яку завезено контрабандним шляхом, а отримані матеріали вони використовують у своїй роботі", - зазначив він.

"Це величезний букет нелегального угруповання, яке діє нелегальними методами з нелегальною апаратурою. Про це - двох агентів - я дізнався десь 2 тижні тому. Тепер бачу усю повноту проблеми", - додав Луценко.

Як відомо, 29 листопада прес-служба ДМС повідомили, що СБУ затримала агента НАБУ під час спроби передачі хабара першому заступнику голови державної міграційної служби Діні Пімаховій.

29 листопада у НАБУ проходили обшуки.

30 листопада НАБУ заявило, що Генпрокуратура та Служба безпеки втрутилися у його спецоперацію, а детектив НАБУ не пропонував хабар чиновнику Міграційної служби. За твердженням НАБУ, ведучи прослуховування для бюро, СБУ "завербувала" підозрювану для тиску та кримінального переслідування працівників антикорупційного бюро.

Пімахова заперечує, що вимагала хабар у 30 тисяч за легалізацію іноземців. За словами чиновниці, її родич у Запоріжжі продавав мікроавтобус – а Сергій Титенков (він же Боярський) вийшов на неї, і вони затоваришували.

Генпрокурор Юрій Луценко на брифінгу 30 листопада заявив, що співробітники НАБУ не мали права пропонувати хабар першому заступнику голови ДМС, та що агенти бюро, всупереч закону, не проходили конкурсу, але мають доступ до таємних документів.

У свою чергу керівник НАБУ Артем Ситник слова Луценко спростував.

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Українська правда