У Кремлі відреагували на затримання Саакашвілі

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що ситуація з екс-президентом Грузії Михайлом Саакашвілі – "це головний біль України, якого й ворогу не побажаєш".



Про це він сказав журналістам у вівторок, коментуючи ситуацію навколо Саакашвілі, передає РИА "Новости".



"Ми з цікавістю спостерігаємо в цілому за картиною того, що відбувається. Звичайно ж, це головний біль України, тут, напевно, такого й ворогу не побажаєш, я б так сказав. Хоча не вважаємо, звичайно, український народ ворогом", – сказав Пєсков.

Про перебіг подій із затриманням екс-президента Грузії, екс-глави Одеської обладміністрації України Міхеіла Саакашвілі читайте онлайн УП.

Як відомо, вранці 5 грудня соратник екс-президента Грузії Давид Сакварелідзе заявив, що у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі на вулиці Костьольній ламають двері і проводять обшук.

Саакашвілі під час обшуку виліз на дах і погрожував, що зістрибне.

Адвоката Саакашвілі Руслана Чорнолуцького та народних депутатів до квартири Саакашвілі не пускали.

Пізніше адвокат Павло Богомазов, який вийшов з квартири Саакашвілі повідомив, що Саакашвілі "озвучили, що його підозрюють у сприянні поваленню державного режиму".

Після цього Саакашвілі у супроводі понад десятка правоохоронців вивели з квартири.

Станом на 11:40 Саакашвілі не вивезли – активісти продовжують блокувати автомобіль СБУ з екс-президентом Грузії.