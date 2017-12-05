Луценко виступить у Раді з викриттям Саакашвілі

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Вівторок, 5 грудня 2017, 11:45

Генеральний прокурор Юрій Луценко виступить у Верховній Раді у вівторок із викривальними матеріалами щодо Міхеіла Саакашвілі.

Про це УП повідомили співрозмовники у фракції БПП.

За їхніми словами, Луценко запрошений у парламент на 16:00.

"Він принесе багато цікавого про Саакашвілі", - сказав один із близьких до Луценка депутатів.

За даними УП, зокрема йдеться про відео, де Саакашвілі начебто зустрічається зі скандальним олігархом часів Януковича Сергієм Курченком.

Як повідомив журналістам у парламенті заступник голови фракції "БПП" Сергій Березенко, заява Луценка матиме "сенсаційний характер". Йдеться про розкриті Службою безпеки України і ГПУ джерела фінансування так званого "Міхо-майдану".

"Я думаю, що ті люди, які фінансують цей майдан, будуть серйозним сюрпризом як для преси, так і для всієї України", - цитує парламентарія УНІАН.

Роман Романюк, УП

Теми: Саакашвілі Верховна Рада Луценко
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