Поліція затримала 9 учасників блокади автобусу з Саакашвілі
Поліція Києва затримала 9 осіб, які у вівторок в центрі Києва блокували мікроавтобус із затриманим Міхеілом Саакашвілі. Пізніше частину з них відпустили.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на речницю поліції Києва Оксану Блищик.
"Дев'ять чоловік доставили до райуправлінь, більшість з них вже відпущені", - сказала вона.
Як відомо, вранці 5 грудня соратник екс-президента Грузії Давид Сакварелідзе заявив, що у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі на вулиці Костьольній ламають двері і проводять обшук.
Пізніше адвокат Павло Богомазов, який вийшов з квартири Саакашвілі повідомив, що Саакашвілі "озвучили, що його підозрюють у сприянні поваленню державного режиму".
Після цього Саакашвілі у супроводі понад десятка осіб вивели з квартири.
Активісти заблокували автомобіль СБУ з екс-президентом Грузії.
В СБУ повідомили, що затримали Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 (Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності – ред.) Кримінального кодексу України.
В 13:39 прибічники Саакашвілі витягнули його з машини правоохоронців. Політик з натовпом рушив до стін українського парламенту.
Прокуратура Києва розпочала кримінальне провадження за фактом перешкоджання народними депутатами України діям правоохоронців, які проводили затримання Міхеіла Саакашвілі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.