Поліція затримала 9 учасників блокади автобусу з Саакашвілі

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Вівторок, 5 грудня 2017, 16:59

Поліція Києва затримала 9 осіб, які у вівторок в центрі Києва блокували мікроавтобус із затриманим Міхеілом Саакашвілі. Пізніше частину з них відпустили.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на речницю поліції Києва Оксану Блищик.

"Дев'ять чоловік доставили до райуправлінь, більшість з них вже відпущені", - сказала вона.

Як відомо, вранці 5 грудня соратник екс-президента Грузії Давид Сакварелідзе заявив, що у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі на вулиці Костьольній ламають двері і проводять обшук.

Пізніше адвокат Павло Богомазов, який вийшов з квартири Саакашвілі повідомив, що Саакашвілі "озвучили, що його підозрюють у сприянні поваленню державного режиму".

Після цього Саакашвілі у супроводі понад десятка осіб вивели з квартири. 

Активісти заблокували автомобіль СБУ з екс-президентом Грузії.

В СБУ повідомили, що затримали Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 (Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності – ред.) Кримінального кодексу України.

В 13:39 прибічники Саакашвілі витягнули його з машини правоохоронців. Політик з натовпом рушив до стін українського парламенту.

Прокуратура Києва розпочала кримінальне провадження за фактом перешкоджання народними депутатами України діям правоохоронців, які проводили затримання Міхеіла Саакашвілі.

Теми: Саакашвілі надзвичайна подія
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