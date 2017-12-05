Відкрили справу щодо тих, хто заважав затримувати Саакашвілі

Прокуратура міста Києва розпочала кримінальне провадження за фактом перешкоджання народними депутатами України діям правоохоронців, які проводили затримання Міхеіла Саакашвілі.

Про це "Українській правді" повідомили в столичній прокуратурі.

Зазначається, що відомості внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 343 КК України.

Проведення досудового розслідування доручено ГУ СБУ в м Києві та Київській області.

У прокуратурі наголошують, що в ході досудового слідства та за результатами аналізу відеозаписів буде встановлено тих, хто перешкоджав правоохоронцям і буде дано правову оцінку.

Поки в прокуратурі утримуються від оприлюднення прізвищ народних депутатів, зазначаючи, що чекатимуть закінчення слідства.

В свою чергу СБУ наголошує, що під час затримання і транспортування Саакашвілі для проведення слідчих дій співробітники СБУ, Генпрокуратури, інших правоохоронних органів діяли виключно у межах чинного законодавства.

Втеча Саакашвілі з автомобіля, кваліфікована прокуратурою міста Києва за ч. 2 ст. 343 Кримінального кодексу України. "Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу" як дії, що "перешкодили запобіганню злочину чи затриманню особи, яка його вчинила, або вчинені службовою особою з використанням свого службового становища".

Раніше під час обшуків СБУ 5 грудня на вулиці Костьольній журналісти бачили народних депутатів Віктора Чумака, Юрія Дерев'янка, Сергія Лещенка, Світлану Заліщук, Юрія Левченка. Чи був хтось із них поруч із авто із Саакашвілі, УП невідомо.

Про перебіг подій із затриманням екс-президента Грузії, екс-глави Одеської обладміністрації України Міхеіла Саакашвілі читайте онлайн УП.

Як відомо, вранці 5 грудня соратник екс-президента Грузії Давид Сакварелідзе заявив, що у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі на вулиці Костьольній ламають двері і проводять обшук.

Саакашвілі під час обшуку виліз на дах і погрожував, що зістрибне.

Адвоката Саакашвілі Руслана Чорнолуцького та народних депутатів до квартири Саакашвілі не пускали.

Пізніше адвокат Павло Богомазов, який вийшов з квартири Саакашвілі повідомив, що Саакашвілі "озвучили, що його підозрюють у сприянні поваленню державного режиму".

Після цього Саакашвілі у супроводі понад десятка осіб вивели з квартири.

Активісти заблокували автомобіль СБУ з екс-президентом Грузії.

В СБУ повідомили, що затримали Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 (Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності – ред.) Кримінального кодексу України.

В 13:39 прибічники Саакашвілі витягнули його з машини правоохоронців. Політик з натовпом рушив до стін українського парламенту.