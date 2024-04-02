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Сбор на "Валькирию" для 153 бригады. Обращение Михаила Ткача и Севгиль Мусаевой

Михаил Ткач, Севгиль МусаеваВторник, 2 апреля 2024, 16:10
 

Друзья!

153 отдельная пехотная бригада обратились к нам с просьбой приобрести важный БПАК ВАЛК-1 Галка - БПАК тактического поля боя, предназначенный для обеспечения аэроразведки, видеонаблюдения в реальном времени и корректировки артиллерийского огня днем и ночью.

Поэтому сегодня мы объявляем сбор для фонда "Крылья Справедливости" на покупку БПЛА "ВАЛК-1 Галка" для 153 ОПБр

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