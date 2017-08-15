Коррупционные дыры в "Стене Яценюка"

Вона мала запобігти прямій агресії ворога. Але не встояла перед вітчизняними корупціонерами.

У 2014-му уряд проголосив: на кордоні з Росією з'явиться "Стіна". В уяві українців це мало бути щось схоже на лінію Маннергейма або ізраїльську "Стіну безпеки". Однак вітчизняний варіант виявився з місцевими особливостями.

"Особливості" озвучили правоохоронці.

100 мільйонів гривень з проекту "Стіна" було привласнено посадовцями-прикордонниками та підрядниками, повідомила місяць тому Генпрокуратура.

Національне антикорупційне бюро розкрило схему розтрати державних грошей і затримало перших фігурантів справи.

Фактор прибиральниці у розкраданні мільйонів

"Велика, бетонна і міцна", – віджартовувався 8 серпня керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький на запитання журналістів, як мала б виглядати "Стіна".

Натомість борці з корупцією побачили, що "Стіна" має різний вигляд на різних ділянках кордону. Більше року слідчі вивчали документи та проводили експертизи. У підсумку днями оголосили про перші епізоди зловживання на загальну суму більше 16 мільйонів гривень.

З них близько 6 мільйонів замість будівництва фортифікаційних споруд були спрямовані на реконструкцію колишнього гуртожитку і будівництво Будинку офіцерів у Харкові.

"Частину коштів було використано за нецільовим призначенням, іншу частину – розкрадено. Наприклад, будівництво рокадної дороги шириною 3 метри, щоб техніка могла безперешкодно у два боки їздити. Акти виконаних робіт підписані, що там 3 метри. Фактично дорога в одному місці була завширшки 2 метри, в іншому – 1,8 метри, ще в одному 2,2 метри. Тобто техніка не може роз'їхатися у випадку надзвичайної ситуації", – розповів Холодницький журналістам.

За цими епізодами НАБУ оголосило підозру 7 особам: трьом працівникам управління капітального будівництва Державної прикордонної служби, трьом керівникам фірм-генпідрядників – ТОВ "Агентство захисту інформації", ДП "Чернігівський облавтодор" та ТОВ "Будцентр Вітязь", і одному посереднику. Усіх підозрюваних було заарештовано з можливістю внесення застави від 500 тисяч до 8,2 мільйонів гривень.

"Найтяжча" стаття, яка інкримінується усім підозрюваним, – 5-та частина 191-ї статті Кримінального кодексу "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою" – з позбавленням волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Помічник Голови Держприкордонслужби Олег Слободян заявив, що відомство не прикриватиме своїх співробітників. При цьому за день до затримання прикордонників в ефірі "5 каналу" він запевняв, що до можливих порушень прикордонники стосунку не мають.

"ДПС не реалізовує проект. Реалізовують генпідрядники. Є проблеми між генпідрядниками та підрядниками. Посадові особи тут ні до чого", – коментував Слободян інформацію про розслідування Генпрокуратурою факту розтрати коштів на проекті "Стіна".

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З тексту ухвали Солом'янського суду Києва щодо арешту майна у цій справі випливає наступне: НАБУ підозрює, що три фірми-генпідрядники робіт по проекту "Стіна" використовували для відмивання коштів субпідрядника – ТОВ "Кіт-Трейд". При цьому 4 мільйони гривень з рахунку цього ТОВ у банку "Глобус" зняв директор фірми, а ще частину грошей перевели на три інші рахунки у "Сбербанку" з призначенням платежу: "Поповнення власного поточного рахунку".

"Згідно з інформацією, наданій ДФС України, будь-яких працівників, окрім директора, ТОВ "Кіт-Трейд" не має, у зв'язку з чим об'єктивно виконати роботи з інженерно-технічного облаштування держкордону воно не могло, що дає підстави вважати, що ТОВ "Кіт-Трейд" є фіктивним підприємством, та будь-яких робіт з облаштування державного кордону не виконувало", – йдеться в рішенні суду.

Під час допиту перший директор ТОВ "Кіт-Трейд" повідомила, що працює прибиральницею, а за 500 гривень видала довіреність незнайомцю на здійснення дій від свого імені.

Нині офіційним керівником ТОВ "Кіт-Трейд" значиться Сергієнко Сергій Едуардович.

Утаємничене паралельне розслідування ГПУ

13 липня 2017 року Генпрокуратура повідомила про виявлення злочинної схеми розтрати 100 мільйонів гривень на проекті "Стіна" та протиправну діяльність посадовців ДПС та бізнесменів. Без жодних додаткових подробиць.

На момент публікації прес-служба ГПУ не надала відповіді на запит УП щодо цього розслідування.

Щодо суті паралельного розслідування Генпрокуратури нічого не відомо й директору НАБУ Артему Ситнику.

"Я не знаю про розслідування ГПУ. Там інформація прозвучала, але підозр вони не оголосили, тому мені важко сказати. Нічого не знаю", – прокоментував в розмові з журналістом УП Ситник.

Не зміг пролити світло на це питання і Слободян: "Що стосується слідчих Генпрокуратури, то мені важко сказати про алгоритм їхній дій. Я з ним не ознайомлений. Знаю, що нещодавно вони проводили певні слідчі дії у Києві в підрозділах прикордонників, але в рамках якого кримінального провадження, не знаю".

Інформація Генпрокуратури про виявлені масштабні розкрадання коштів на проекті "Стіна" могла бути елементом гри у політичному протистоянні команд Петра Порошенка та Арсена Авакова – адже повідомлення ГПУ з'явилося за тиждень до зміни керівника Держприкордонслужби.

У той час якраз просувалося питання про можливе призначення на цей пост близького до Авакова заступника міністра внутрішніх справ Вадима Трояна. Це не входило у плани Банкової. Тож руками підконтрольної прокуратури Банкова натякнула на можливі проблеми у прикордонників та причетних до проекту "Стіна".

У підсумку ДПС очолила більш вигідна Адміністрації президента особа – Петро Цигикал.

25 липня 2017 року. Петро Порошенко представив Петра Цигикала president.gov.ua

Судячи з нещодавнього повідомлення ГПУ про обшуки в помешканні Вадима Трояна з вилученням 60 тисяч гривень під час проведення слідчих дій за підозрою у вимаганні хабара, протистояння по лінії "БПП-НФ" триває.

І те, що за повідомленнями ГПУ, "процесуальний статус заступника міністра наразі не визначений", лише підтверджує припущення, що Банкова й надалі прагнутиме контролю над усіма силовими структурами.

До чого тут Яценюк?

Восени 2014-го фронтменом проекту "Стіна" став прем'єр Арсеній Яценюк.

"Це питання не просто кордону – це питання національної безпеки держави і нашої гідності", – казав Яценюк напередодні парламентських виборів. Тоді ж прем'єр переконував, що без облаштованого кордону не буде безвізу з ЄС та членства в НАТО.

Того ж року на надважливий та необхідний "вже сьогодні" проект уряд виділив перші кошти. Спочатку – 100 мільйонів гривень, за два тижні цифра зросла до 235 мільйонів. Тоді ж повідомлялося, що роботи з будівництва інженерних споруд вже розпочалися, і перший етап робіт планується завершити 30 вересня 2014 року.

Нині офіційною відправною точкою реалізації проекту з облаштування кордону вважається травень 2015-го – коли уряд затвердив план заходів інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону. З того часу ведеться і облік коштів, спрямованих на будівництво.

При цьому гроші, які були офіційно витрачені у 2014-му, у кошторисі проекту залишилися неврахованими. Сума складає 164 мільйони гривень, дізналася нардеп від "Самопомочі" Олена Сотник з відповіді кабміну на її запит.

20 липня 2016 року. Нардеп Олена Сотник на кордоні з РФ фото з фб-сторінки Олени Сотник

Далі, у рамках власного розслідування, Сотник побачила перші нестиковки в звітах різних відомств.

"МВС вказує, що гроші освоєні в рамках проекту "Стіна" та виконано роботи по укріпленню кордону за даним проектом, а ДПС вказує, що роботи було виконано в рамках плану заходів інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону – що між собою суперечить", – йшлося у депутатському зверненні Сотник до правоохоронців.

Цікавився, як витрачаються гроші на проект "Стіна", і нардеп Борислав Береза. За його словами, навіть візуально видно, що зведені об'єкти не відповідають фінансовому кошторису, а проект "Стіна" – закопані у землю кошти.

"Хотілося б, щоб НАБУ дало відповідь: хто створював ці схеми? Я вважаю, що усіх причетних до цього процесу мають допитати, інакше ми не дізнаємося, хто до цього причетний. А як відомо, Яценюк на той момент був прем'єром і має знати, хто за що відповідав", – заявив Береза.

Чи планують слідчі допитати екс-прем'єра, автор намагався дізнатися в Артема Ситника одразу по закінченні звіту про роботу НАБУ. Після недовгої штовханини з охоронцем Ситника, директор Бюро неохоче вступив у короткий діалог.

– А до чого тут Яценюк взагалі? – перепитав Ситник.

– Він був ініціатором цього проекту.

– Було питання по високопосадовцям. Ми їх відпрацьовуємо. Виключати нових підозрюваних не можу.

– Так, а допитувати Яценюка?

– Ми ж не повинні погоджувати з вами допити. Не виключаю.

У свою чергу, у письмовій відповіді "Українській правді" Арсеній Яценюк запевняє, що підтримує і всіляко зацікавлений у розслідувані ГПУ та НАБУ фактів розкрадань будь яких коштів.

"Політичні аферисти перетворили проект національної безпеки України в політичний проект, оперуючи відвертою брехнею. Москва та п'ята колона зацікавлені зірвати та дискредитувати проект, скомпрометувати організаторів. Цілеспрямована і тривала дискредитація лідерів "Народного фронту" свідчить, що зміцнення кордону – надважливий проект", – йдеться у листі УП за підписом Яценюка.

Що з себе представляє "Стіна"

Обнести Росію величезним парканом – давній український анекдот.

У 2014-му до щойно обраного президента зі своїм проектом звернувся Ігор Коломойський. "Паркан Коломойського" мав коштувати 150 мільйонів євро з терміном зведення 5-6 місяців.

"Паркан Коломойського". Інфографіка сайту "Слово і Діло" SLOVOIDILO.UA

"Стіна Яценюка" при загальній схожості мала суттєві відмінності.

По-перше, вартість реалізації спочатку оцінили у 8,5 мільярдів гривень (500 мільйонів євро за курсом на 1 вересня 2014 року – УП), яку згодом зменшили удвічі. По-друге, термін реалізації – до 2018 року.

Графіка Державної прикордонної служби Dpsu.gov.ua

Нині терміном реалізації проекту називають 2020-й рік. Кошторис не змінювали, але з урахуванням інфляції вартість робіт може збільшитися.

Прикордонники нарікають на щорічне недофінансування проекту. У липні під час внесення змін до бюджету Верховна Рада додатково виділила на проект 300 мільйонів гривень.

Проте кардинально ця сума стан речей не змінить.

Довідка Державної прикордонної служби від 14 серпня 2017 року dpsu.gov.ua

Навіть на фоні критичного недофінансування виникають запитання доцільності реалізації проекту. Нардеп від "Самопомочі" Олена Сотник скептично ставиться до того, чи дійсно він несе важливу оборонну функцію.

"Міноборони повідомило, що про оборонний функціонал їм нічого не відомо, бо документів по цьому проекту їм не надавали. Фактично ми маємо просте облаштування кордону", – каже Сотник.

15 червня 2017 року. Кордон з РФ фото з фб-сторінки Арсенія Яценюка

Дмитро Тимчук з "Народного фронту" пояснює, що облаштований кордон – це лише частина оборони територіальної цілісності країни. Він нагадує, що навесні 2014-го проблеми створювали так звані "туристи Путіна", які безперешкодно потрапляли в українські міста, блокували та захоплювали адмінбудівлі.

"Якщо Росія поведе великі сили, то прикордонники вже повинні будуть взаємодіяти зі Збройними силами і Нацгвардією. За сучасного озброєння будувати стіну і очікувати, що вона допоможе запобігти широкій агресії – це нонсенс", – розповів УП Тимчук.

Соратник Яценюка також нарікає на дискредитацію проекту. Він зауважує, що навіть встановлені факти зловживання не мають стати на заваді реалізації самої ідеї відгородження від Росії.

Речник ДПС Олег Слободян переконує, що на вже облаштованих дільницях прикордонники фіксують значне зменшення кількості нелегального перетину кордону.

Влітку 2014-го українці зрозуміли, що таке необлаштований кордон з Росією.

Тоді вся країна хвилювалася за прикордонників, які залишилися майже беззахисними перед російською агресією. Транскордонні артилерійські обстріли забрали життя 40 прикордонників – такою стала сплата за попередні роки недбалості.

Літо 2014 року. Кордон з РФ informator.lg.ua

Три роки тому необхідність облаштування кордону з агресором сумніву не викликала.

Запит суспільства підхопили політики – і використали його на виборах. Реальних же захисних споруд будувати не поспішали. Натомість з часом виявились такі проблемі, як недофінансування проекту, прокладки та відкати.

Затримані НАБУ фігуранти справи є лише маленьким елементом злочинної схеми. Складно повірити, що зловживання на такому проекті могли контролювати дрібні посадовці рівня керівника відділу Держприкордонслужби.

Єдине питання: посадовець якого рівня настільки могутній та зухвалий, що готовий красти на життєво необхідних для країни та українців речах?

Олексій Братущак, УП