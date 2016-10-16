Захарченко заявил, что смертью "Моторолы" Порошенко объявил войну "ДНР"

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Воскресенье, 16 октября 2016, 23:57

Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что покушением на Арсения "Моторолу" Павлова Киев объявил войну самопровозглашенной "ДНР".

Об этом Захарченко заявил, комментируя гибель Павлова, сообщают РИА Новости.

"Я так понимаю, Петр Порошенко нарушил перемирие и объявил нам войну", - заявил Захарченко.

Ранее "глава народного совета ДНР" Денис Пушилин заявил, что гибель "Моторолы" - "террористический акт, совершенный украинский ДРГ", а "Киев ... с помощью этого убийства рассчитывает расшатать ситуацию в" ДНР ".

Как известно, вечером 16 октября росСМИ сообщили, что в лифте жилого дома в Донецке погиб одиз из боевиков "ДНР" Арсен "Моторола" Павлов: самодельное взрывное устройство сработало, когда тот возвращался домой. "Моторола" получил травмы, несовместимые с жизнью.

Информацию о гибели боевика подтвердили в МВД и СБУ.

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Комментарии — 2
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IP: 46.201.3.---nestor198017.10.2016 00:33
Вбиваючи Народ України всіх національностей, на чужому горі, без розплати, свого ЩАСТЯ вам не збудувати.
Хто ж тепер, після агресії військторгу РФ Путіна - Кирила в Україну, буде працювати на мийці машин в Росії?
І вбивати Народ України всіх національностей теж більше нікому. Як же бути? Як бути? Заборонити тобі себе вбити? Не можу я це зробити, не можу. Краще мені піти, - але ж він не пішов же, цей гад і вбивця ... Навіть не знаєш, чи потрібно кому не будь висловити співчуття - дружині мийника машин в РФ, або другій новоспеченій дружині - коханці терориста Моторила в Донбасі.
Ці серійні вбивці- терористи з військторгу Мордора повні збоченці і двоєженця, точно як сам розпусний Путін і Кирило.
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IP: 69.165.200.---Nataliya Pazich17.10.2016 00:16
Нарешті! Хоча, все закономірно, залишилась тільки та шо пульки підносила
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