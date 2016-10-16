Захарченко заявил, что смертью "Моторолы" Порошенко объявил войну "ДНР"

Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что покушением на Арсения "Моторолу" Павлова Киев объявил войну самопровозглашенной "ДНР".

Об этом Захарченко заявил, комментируя гибель Павлова, сообщают РИА Новости.

"Я так понимаю, Петр Порошенко нарушил перемирие и объявил нам войну", - заявил Захарченко.

Ранее "глава народного совета ДНР" Денис Пушилин заявил, что гибель "Моторолы" - "террористический акт, совершенный украинский ДРГ", а "Киев ... с помощью этого убийства рассчитывает расшатать ситуацию в" ДНР ".

Как известно, вечером 16 октября росСМИ сообщили, что в лифте жилого дома в Донецке погиб одиз из боевиков "ДНР" Арсен "Моторола" Павлов: самодельное взрывное устройство сработало, когда тот возвращался домой. "Моторола" получил травмы, несовместимые с жизнью.

Информацию о гибели боевика подтвердили в МВД и СБУ.