Рада продлила мандат миссии по MH-17

Верховная Рада продлила до 1 августа 2017 года нахождение международной миссии защиты расследования катастрофы MH-17.



За законопроект № 0111, который глава государства Петр Порошенко внес в парламент, проголосовали 247 нардеп.

Как указано в пояснительной записке, это "будет способствовать дальнейшему практическому привлечению нидерландской стороны к расследованию причин авиационной катастрофы рейса МН17 авиакомпании "Малазийские авиалинии", которая произошла на территории Украины 17 июля 2014 года".

Как сообщалось, международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17, произошедшей 17 июля 2014 года, пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук", доставленного с территории России с территории Донбасса, контролируемой боевиками.

Следователи собирают информацию о двух фигурантах дела и называют их имена. Вместе с тем отмечается, что официально подозреваемых в настоящее время нет.

В РФ в ответ на опубликованный доклад заявили, что в нем не было никаких доказательств.

Россия заявила послу Нидерландов о недовольстве следствием по MH17.

Катастрофа самолета Boeing-777 рейса MH17 унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей.

Украинская правда