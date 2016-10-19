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Рада продовжила мандат місії щодо MH-17

Середа, 19 жовтня 2016, 10:49

Верховна Рада продовжила до 1 серпня 2017 року знаходження міжнародної місії захисту розслідування катастрофи MH-17.

За законопроект № 0111, який глава держави Петро Порошенко вніс до парламенту, проголосували 247 нардепів.

Як зазначено в пояснювальній записці, це "сприятиме подальшому практичному залученню нідерландської сторони до розслідування причин авіаційної катастрофи рейсу МН17 авіакомпанії "Малазійські авіалінії", яка сталася на території України 17 липня 2014 року".

Як повідомлялося, міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17, що сталася 17 липня 2014 року, прийшла до висновку, що лайнер був збитий ракетою, випущеною з ЗРК "Бук", доставленого з Росії на територію Донбасу, контрольовану бойовиками.

Слідчі збирають інформацію про двох фігурантів справи і називають їхні імена.  Також зазначається, що офіційно підозрюваних наразі немає.

В РФ у відповідь на оприлюднену доповідь заявили, що у ній не було жодних доказів.

Росія заявила послу Нідерландів про невдоволення слідством щодо MH17.

Катастрофа літака Boeing-777 рейсу MH17 забрала життя 283 пасажирів і 15 членів екіпажу, в тому числі 80 дітей.

Валентина Романенко, УП

Теми: MH17Верховна Рада
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