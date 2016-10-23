Матиос считает уместным открыть дело по факту смерти "Моторолы"

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Воскресенье, 23 октября 2016, 03:41

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос считает уместным открыть производство по факту смерти одного из главарей "ДНР" Арсения Павлова ("Мотороли").

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Если по норме права, то мы обязаны по каждому гражданину Украины и за каждое преступление на территории Украины проводить расследование. Я думаю, было бы уместно зарегистрировать производство по факту смерти этого подонка ("Мотролы", - ред)", - заявил он.

Как сообщалось, в России заявили что выяснением обстоятельств уничтожения террориста Арсения Павлова (Моторолы), занимаются "соответствующие службы".

Как известно, вечером 16 октября росСМИ сообщили, что в лифте жилого дома в Донецке погиб один из боевиков "ДНР" Арсен "Моторола" Павлов: самодельное взрывное устройство сработало, когда тот возвращался домой. "Моторола" получил травмы, несовместимые с жизнью.

Павлова неоднократно обвиняли в убийстве украинских военных, в том числе - заложников.

В комментарии Kyiv Post, отвечая на вопрос о том, что его обвиняют в убийстве "киборга" Игоря Брановицкого, он сам заявил, что убил 15 украинских военнопленных.

Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что покушение на Арсена "Моторолу" Павлова Киев объявил войну самопровозглашенной "ДНР".

Темы: Матиос прокуратура "ДНР" терроризм
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