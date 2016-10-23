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Матіос вважає доречним відкрити справу за фактом смерті "Мотороли"

Неділя, 23 жовтня 2016, 03:41

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос вважає доречним відкрити провадження за фактом смерті одного з ватажків "ДНР" Арсенія Павлова ("Моторола").

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Якщо за нормою права, то ми зобов'язані по кожному громадянину України і за кожний злочин на території України проводити розслідування. Я думаю, було б доречно зареєструвати провадження за фактом смерті цього покидька (" Мотроли ", - ред)", - заявив він.

Як повідомлялося, в Росії заявили що з'ясуванням обставин знищення терориста Арсенія Павлова (Мотороли), займаються "відповідні служби".

Як відомо, увечері 16 жовтня росЗМІ повідомили, що у ліфті житлового будинку у Донецьку загинув один з бойовиків "ДНР" Арсен Моторола Павлов: саморобний вибуховий пристрів спрацював, коли той повертався домому. "Моторола" отримав травми, несумісні з життям.

Павлова неодноразово звинувачували у вбивстві українських військових, у тому числі – заручників.

У коментарі Kyiv Post, відповідаючи на питання про те, що його звинувачують у вбивстві "кіборга" Ігоря Брановицького, він сам заявив, що вбив 15 українських військовополонених.

Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що замахом на Арсена "Моторолу" Павлова Київ оголосив війну самопроголошеній "ДНР".

Теми: МатіоспрокуратураДНРтероризм
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