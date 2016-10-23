Матиос считает уместным открыть дело по факту смерти "Моторолы"
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос считает уместным открыть производство по факту смерти одного из главарей "ДНР" Арсения Павлова ("Мотороли").
Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".
"Если по норме права, то мы обязаны по каждому гражданину Украины и за каждое преступление на территории Украины проводить расследование. Я думаю, было бы уместно зарегистрировать производство по факту смерти этого подонка ("Мотролы", - ред)", - заявил он.
Как сообщалось, в России заявили что выяснением обстоятельств уничтожения террориста Арсения Павлова (Моторолы), занимаются "соответствующие службы".
Как известно, вечером 16 октября росСМИ сообщили, что в лифте жилого дома в Донецке погиб один из боевиков "ДНР" Арсен "Моторола" Павлов: самодельное взрывное устройство сработало, когда тот возвращался домой. "Моторола" получил травмы, несовместимые с жизнью.
Павлова неоднократно обвиняли в убийстве украинских военных, в том числе - заложников.
В комментарии Kyiv Post, отвечая на вопрос о том, что его обвиняют в убийстве "киборга" Игоря Брановицкого, он сам заявил, что убил 15 украинских военнопленных.
Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что покушение на Арсена "Моторолу" Павлова Киев объявил войну самопровозглашенной "ДНР".