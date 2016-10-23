Накануне убийства "Моторолы" с дома, где он жил, снимали охрану

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Воскресенье, 23 октября 2016, 06:09

Ликвидация российского наемника Арсена Павлова ("Моторолы") была проведена российскими спецслужбами.

Об этом пишет Informnapalm.

Активисты киберальянса украинских хакерских групп "КиберХунта", FalconsFlame, RUH8 и Trinity  передали в распоряжение InformNapalm архивы с данными, полученными из гаджетов Арсена Павлова и его супруги Елены Павловой (Коленкиной).

В качестве доказательств были представлены данные перехваченной переписки по "Вайберу" "Моторолы" и его супруги накануне убийства.

Поверхностный анализ информации указывает, что "Моторола" в последние недели перед своей гибелью был встревожен конфликтом с российскими кураторами. Ему казалось, что он стал лишним.

По этой причине он неделю не жил дома (хотя только 5 октября забрал ребенка из роддома) – ночевал в кабинете, вероятно, опасаясь за свою жизнь.

 

В одной из последних переписок супруга "Моторолы" упоминает, что в их доме в ночь с 15 на 16 октября снимали охрану, после чего ей "стало тревожно". Павлов же проинструктировал ее, чтобы она не верила "старшим братьям".

"Старшими братьями" в среде боевиков принято называть российские спецслужбы, а именно ФСБ РФ, уточняет InformNapalm.

Темы: "ДНР" терроризм
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