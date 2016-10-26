Савченко попала в Россию со второй попытки – через Минск

Народный депутат Надежда Савченко, которая провела 2 года в российском плену, 26 октября попала в Россию со второй попытки.

Об этом рассказал адвокат Илья Новиков, который ее сопровождает.

По его словам, сначала Савченко вылетела в Минск. Помощник Новикова имел довезти украинку в Москву на собственном авто. Однако, на границе машину остановили:

"Савченко сперва на три часа тормознули в машине на трассе Минск-Москва, и в итоге не пустили в РФ, потом она решила вернуться в Минск и лететь самолетом", – сообщил Новиков.

"А в промежутке у нас был отбор документов у нее и у белоруса-водителя, окно в два томных часа совсем без связи, ожидание пограничного полковника, выехавшего на кордон решать вопрос из самого Смоленска. Возвращение в Минск, полет в Москву, еще один внезапный и нетипичный кордон в Шереметьево на рейсе, где кордонов никогда не было. И только в 8 утра зал прилета и такси", – отметил адвокат.

В то же время сестра Савченко Вера в комментарии ТСН отметила, что задерживаться в Москве Надежда не собирается – уже вечером хочет улететь домой.

Вера также отметила, что в российской столице рядом с Савченко находится украинский консул.

Главной причиной, почему Савченко решила лететь и поддержать украинских заключенных Клыха и Карпюка, стало заявление Карпюка о том, что он не собирается уходить по этапу. По словам нардепа, она это сама пережила, поэтому понимает всю сложность положения заключенных.

Ранее Савченко заявила, что едет в Москву поддержать украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха, осознавая, что может не вернуться из России живой.

Как известно, в среду в Верховном суде РФ слушается апелляция на приговор украинским гражданам Николаю Карпюку и Станиславу Клыху.

Верховный суд Чечни 26 мая приговорил Карпюка и Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.

Оба отрицают все обвинения, Клых заявляет, что вообще никогда не был в Чечне.

Правозащитный центр "Мемориал", который проанализировал материалы дела Станислава Клыха и Николая Карпюка, пришел к выводу, что обвинения против них сфальсифицированы и противоречат реальной картине событий времен Первой и Второй чеченских войн. "Мемориал" признал Клыха и Карпюка политзаключенными.

Украинская правда