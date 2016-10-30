Декларация: Луценко без квартиры, жена имеет 2 квартиры и дом

Генпрокурор Юрий Луценко задекларировал квартиру в Киеве площадью 108,6 кв.м., которой владеет совместно с женой и двумя сыновьями.

Согласно электронной декларации, жена генпрокурора, нардеп Ирина Луценко владеет квартирами в Киеве площадью 181 кв.м. и 92 кв.м. Также она является собственником дома площадью 203,9 кв.м. и земельного участка площадью 775 кв.м. в г. Дубно Ровенской области.

Сын Луценко Александр владеет офисом в Киеве площадью 316,8 кв.м.

Кроме того, Александр Луценко взял в аренду земельный участок площадью 2475 кв.м., дом площадью 859 кв.м., а также гараж площадью 80 в с.Стоянка Киевской области, которыми имеет право пользования вся семья Луценко.

В декларации генпрокурора указана коллекция книг периода конца 19 - начала 20 века, часы Ulysse Nardin, деревянные книжные шкафы.

Жена Луценко владеет коллекцией картин современных украинских художников периода 2006-2011 годов, сумкой Dior, часами Breguet, ювелирными изделиями и пальто из меха.

В собственности сына генпрокурора Александра Луценко - коллекция кратко- и длинноклинкового холодного оружия стран Азии, Африки и Европы.

Ирина Луценко владеет автомобилем Mercedes-Benz GL 500 2014 года выпуска, а также Toyota Land Cruiser 2010 года выпуска, которая находится в угоне.

Также жена Луценко арендует автомобиль Toyota Camry 2012 выпуска в ООО "Бизнес центр Лотос". Право на пользование этим автомобилем также имеет генпрокурор.

Александр Луценко владеет автомобилем BMW X5 2014 выпуска.

Сын Луценко также владеет компанией ООО "Бизнес Центр "Логос" и ООО "Бел Фам".

Заработная плата Юрия Луценко за прошлый год в Верховной Раде составила 75 562 грн. Также в Верховной Раде он получил компенсацию на ведение депутатской деятельности в размере 80 559 грн, средства на командировку за границу - 21 670 грн и компенсацию за проезд - 4130 грн.

Ирина Луценко получила в Верховной Раде 67 743 зарплаты, 80 559 грн компенсации на ведение депутатской деятельности, 16 198 грн компенсации за проезд и 72 460 грн на командировку за границу.

Она также получила гонорары и другие выплаты по гражданско-правовым договорам в ООО "Украинские новейшие телекоммуникации" – 20 000 грн, проценты в АБ "Столичный" - 310 458 грн, а также доход от предоставления имущества в аренду - 368 000 грн.

Сын генпрокурора Александр получил доход от занятия предпринимательской деятельностью в размере 1 303 375 грн, страховые выплаты в АО "СК "АХА"- 96 951 грн, доход от отчуждения движимого имущества - 700 000 грн, заработную плату 4 657 грн в ВЧ А1978, 173 592 грн в ООО "ТК "Мегаполис-Украина", 14335 грн в БЦ "Лотос", 1522 грн в ООО "Ю Эй Кэпиталз". Также он получил заем от ООО "Бел Фам" в размере 724 892 грн. и 596 200 грн. При этом он дал взаймы ООО "Украинские новейшие телекоммуникации" в размере 6 959 985 грн.

На счетах в банке Юрий Луценко имеет 6472 долларов, 469 евро и 12 514 грн. Он имеет также 150 000 грн наличными.

Жена Луценко хранит на счетах 1 800 000 грн, 14 022 грн, 1456 долларов, 364 евро. Также Ирина Луценко имеет 450 000 грн, 50 000 евро и 280 000 долларов наличности. Она одолжила ООО "Украинские новейшие телекоммуникации" 753 904 грн.

Сын Луценко Александр имеет на счетах 128 899 грн, 297 200 грн, 1028 евро и 100 долларов. Он также имеет 1 350 000 грн наличных и 30 815 грн наличных средств в банке.

Как известно, депутат от БПП Сергей Лещенко заявил, что у Луценко есть дорогая недвижимость в центре Киева, оформленная на бухгалтера его жены Светлану Рыженко. Луценко назвал это "очередной фантазией" Лещенко и заверил, что его семья не имеет отношения к этому дому.

Позже стало известно, что 17 октября народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Глеб Загорий выкупил 8 помещений у Светланы Рыженко.

Во вторник на пресс-конференции Луценко снова открестился от этой недвижимости.

НАБУ, в свою очередь, сообщило о начале проверки этой информации.

В среду Лещенко опубликовал информацию о наличии у Рыженко квартиры в оккупированной Ялте. Депутат считает, что эта квартира также на самом деле принадлежит Луценко и записана на 67-летнюю Рыженко как на подставное лицо.

Украинская правда