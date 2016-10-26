НАБУ начало проверку "квартир Луценко"

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало проверку приобретения и пользования недвижимостью на улице Эспланадной, 34 в Киеве, конечным бенефициаром которой может быть сын генпрокурора Юрия Луценко Александр.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В сообщении уточняется, что проверка началась "в ответ на многочисленные запросы со стороны СМИ и обращения общественных организаций"

"Учитывая приведенную в публикациях СМИ информацию, в настоящее время достаточные основания для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований отсутствуют. Однако, в рамках действующего законодательства (Закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины"), НАБУ 26 октября 2016 года начало информационно-аналитическую проверку указанных сведений на предмет наличия признаков коррупционного правонарушения", – уточнили в ведомстве.

НАБУ пообещал уведомить общество о результатах проверки.

Как известно, 24 октября депутат от БПП Сергей Лещенко заявил, что у Луценко есть дорогая недвижимость в центре Киева, оформленная на бухгалтершу его жены. Луценко назвал это "очередной фантазией" Лещенко и заверил, что его семья не имеет отношения к этому дому.

Позже стало известно, что 17 октября народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Глеб Загорий выкупил 8 помещений у Светланы Рыженко.

Во вторник на пресс-конференции Луценко снова открестился от этой недвижимости.

Олег Шанковский, УП