Онищенко в Германии, надеется разблокировать счета - СМИ

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Понедельник, 12 декабря 2016, 15:49

Нардеп от "Воли народа" Александр Онищенко находится в Германии, несмотря на ордер на арест, выданный еще в конце августа.

Об этом сообщает DW со ссылкой на адвокатов нардепа.

По сообщению СМИ, в Германии на фирмы Онищенко оформлен большой особняк, при котором действует центр подготовки всадников.

"На протяжении многих лет Онищенко вкладывал в немецкий особняк и современную конюшню при нем миллионы евро. Средства поступали от ряда юридических лиц в различных юрисдикциях - имением и конным центром распоряжается немецкая фирма, которая находится в собственности кипрской компании Ostexpert Limited. Согласно выписке из реестра компаний, эта же кипрская компания владеет украинской компанией "Пласт", которая занималась добычей газа на ряде месторождений в Украине", - пишет DW.

По информации НАБУ, наази счета Ostexpert Limited в Латвии ззаблокированы. Как заявляют следователи, эта фирма использовалась Онищенко для незаконных операций с газом.

По сообщению СМИ, на рассмотрении Федерального ведомства юстиции находится ходатайство адвокатов Онищенко об отмене ордера на арест. В Федеральном ведомстве юстиции не комментируют, действует ли ордер на Онищенко.

13 декабря адвокаты нардепа планируют обратится в суд, если немецкие ведомства не отреагируют на ходатайство. В ходатайстве адвокаты называют Онищенко "депутатом оппозиционной группы" и заявляют, что он в прошлом году вроде выступал с антикоррупционными инициативами.

Как известно, в середине января ожидается окончательное решение Интерпола по розыску Онищенко, если решение будет отрицательным, в любой стране ЕС ему грозит арест и экстрадиция в Украину.

На днях российские СМИ сообщили, что Интерпол отказался объявить в международный розыск Александра Онищенко.

Темы: Онищенко газ Германия
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