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Онищенко у Німеччині, сподівається розблокувати рахунки - ЗМІ

Понеділок, 12 грудня 2016, 14:49
Онищенко у Німеччині, сподівається розблокувати рахунки - ЗМІ
FB Олександра Онищенка

Нардеп-утікач Олександр Онищенко перебуває у Німеччині попри ордер на арешт, виданий ще наприкінці серпня.

Про це повідомляє DW з посиланням на адвокатів нардепа.

За повідомленням ЗМІ, у Німеччині на фірми Онищенка оформлений великий маєток, при якому діє центр підготовки вершників.

"Впродовж років Онищенко вкладав у німецький маєток і сучасну стайню при ньому мільйони євро. Кошти надходили через низку юридичних осіб в різних юрисдикціях - маєтком і кінним центром розпоряджається німецька фірма, яка перебуває у власності кіпрської компанії Ostexpert Limited. Згідно з витягами з реєстрів компаній, ця ж кіпрська фірма володіє українською компанією "Пласт", яка займалася видобутком газу на низці родовищ в Україні", - пише DW.

За інформацією НАБУ, наразі рахунки Ostexpert Limited у Латвії заблоковані. Як заявляють слідчі, ця фірма використовувалася Онищенком для незаконних операцій з газом.

За повідомленням ЗМІ, на розгляді Федерального відомства юстиції перебуває клопотання адвокатів Онищенка про скасування ордера на арешт. У Федеральному відомстві юстиції не коментують, чи чинний ордер на Онищенка. 

13 грудня адвокати нардепа планують звернуться до суду, якщо німецькі відомства не відреагують на клопотання. У клопотанні адвокати називають Онищенка "депутатом опозиційної групи" і заявляють, що він торік начебто виступав з антикорупційними ініціативами.

Як відомо, у середині січня очікується остаточне рішення Інтерполу щодо розшуку Онищенка, якщо рішення буде негативним, у будь-якій країні ЄС йому загрожуватиме арешт і екстрадиція в Україну.

Днями російські ЗМІ повідомили, що Інтерпол відмовився оголосити в міжнародний розшук Олександра Онищенка.

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро встановило наявність у Онищенка паспорта громадянина Греції.  Згодом директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Онищенко має не одне громадянство.

Теми: ОнищенкогазНімеччина
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