Тимошенко: Мы не несем ответственности за дейстивя Савченко

2875 просмотров
1
Понедельник, 12 декабря 2016, 16:55

На заседании фракции "Батькивщина" обсуждать скандал вокруг информации о переговорах Надежды Савченко с представителями террористических организаций.

Об этом на брифинге в понедельник заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"Мы считаем, что любые переговоры с террористами являются недопустимыми. И это наша позиция на протяжении всего времени пока идет война. Мы считаем, что эти террористы являются просто марионетками. Именно поэтому мы не поддерживали минские протоколы", - сказала Тимошенко.

"Вы знаете, что Надежда Савченко объявила о создании своего собственного политического проекта, поэтому она не координирует свою деятельность с партией "Батькивщина". Она не согласовывает никакие свои действия, поэтому "Батькивщина" не несет за это никакой ответственности", - сказала она.

На уточнение "Украинской правды", собирается Тимошенко встретиться ли с Савченко, она ответила:

"Я думаю, что на фракции мы обязательно будем иметь разговор об этом с ней", - сказала она.

На уточнение журналистов, какая судьба может ожидать Савченко, Тимошенко отметила:

"Надежда Савченко уже определила свою судьбу, она создает свой политический проект".

Роман Кравец, УП

Темы: Савченко Батькивщина
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Савченко и главарей боевиков в Минскую группу не приглашали 12 декабря 2016, 14:51
Плотницкий заявляет, что встреча с Савченко была в рамках "Минска" 12 декабря 2016, 13:27
"Батькивщина" о Савченко: нельзя вести переговоры с террористами 12 декабря 2016, 13:11
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 149.202.98.---spitfire12.12.2016 19:20
"Вона не узгоджує ніякі свої дії, тому "Батьківщина" не несе за це будь-якої відповідальності"

"Батьківщина" тричі вскочила в халепу: через одноосібне рішення пані Тимошенко скористатись популярністю "жертви", через рабську поведінку членів фракції, із якої ніхто досі не зважився критикувати дії Савченко, і ось тепер знову через короткозоре намагання лідера партії відкараскатись від своєї відповідальності.
ганьба "Батьківщині"!
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Нардеп Лабазюк: Я из СМИ узнал об избиении СБУшника. Покажу видео
В Чернигове обрушился подъезд общежития, под завалами люди
"Крымский диверсант" Захтей также заявил о пытках со стороны ФСБ
Савченко о встрече с Плотницким и Захарченко: Я в них черта не увидела
Все новости
Советы МОЗ

Что делать, если заболели гриппом

Премия ВВС

Стали известны имена победителей "Книги года ВВС"