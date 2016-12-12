Тимошенко: Мы не несем ответственности за дейстивя Савченко

На заседании фракции "Батькивщина" обсуждать скандал вокруг информации о переговорах Надежды Савченко с представителями террористических организаций.



Об этом на брифинге в понедельник заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.



"Мы считаем, что любые переговоры с террористами являются недопустимыми. И это наша позиция на протяжении всего времени пока идет война. Мы считаем, что эти террористы являются просто марионетками. Именно поэтому мы не поддерживали минские протоколы", - сказала Тимошенко.



"Вы знаете, что Надежда Савченко объявила о создании своего собственного политического проекта, поэтому она не координирует свою деятельность с партией "Батькивщина". Она не согласовывает никакие свои действия, поэтому "Батькивщина" не несет за это никакой ответственности", - сказала она.



На уточнение "Украинской правды", собирается Тимошенко встретиться ли с Савченко, она ответила:



"Я думаю, что на фракции мы обязательно будем иметь разговор об этом с ней", - сказала она.



На уточнение журналистов, какая судьба может ожидать Савченко, Тимошенко отметила:



"Надежда Савченко уже определила свою судьбу, она создает свой политический проект".



Роман Кравец, УП