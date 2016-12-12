Тимошенко: Ми не несемо відповідальності за дії Савченко

На засіданні фракції "Батьківщина" обговорюватимуть скандал навколо інформації щодо переговорів Надії Савченко з представниками терористичних організацій.

Про це на брифінгу у понеділок заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

"Ми вважаємо, що будь-які переговори з терористами є недопустимими. І це наша позиція протягом всього часу поки йде війна. Ми вважаємо, що ці терористи є просто маріонетками. Саме тому ми не підтримували мінські протоколи", – сказала Тимошенко.

"Ви добре знаєте, що Надія Савченко оголосила про створення свого власного політичного проекту, тому вона не координує свою діяльність з партією "Батьківщина". Вона не узгоджує ніякі свої дії, тому "Батьківщина" не несе за це будь-якої відповідальності", – сказала вона.

На уточнення "Української правди", чи збирається Тимошенко зустрітися із Савченко, вона відповіла:

"Я думаю, що на фракції ми обов'язково матимемо розмову про це з нею", – сказала вона.

На уточнення журналістів, яка доля може очікувати Савченко, Тимошенко зазначила:

"Надія Савченко вже визначила свою долю, вона створює свій політичний проект".

Як повідомляли раніше ЗМІ з посиланням на джерела, 7 грудня Савченко таємно відвідала Мінськ, де за посередництва Федеральної служби безпеки Росії зустрілася з ватажками так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

Припускають, що поза спинами офіційних переговорників тристоронньої контактної групи колишній політв’язень Росії Савченко та проросійські бойовики могли говорити про полонених – тоді як матерів заручників "накручують" проти української влади.

Нардеп не попереджала Службу безпеки України про поїздку до Мінська. Радник голови СБУ Юрій Тандіт повідомив, що відомство збирає інформацію щодо поїздки Надії Савченко в Білорусь – як і щодо поїздок інших політиків в інші країни.

Сама Савченко вже кілька разів відмовлялася відповідати на запитання журналістів щодо цієї зустрічі. Водночас вона пообіцяла вийти з заявою 12 грудня.

Роман Кравець, УП