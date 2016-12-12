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Тимошенко: Мы не несем ответственности за дейстивя Савченко

Понедельник, 12 декабря 2016, 15:55

На заседании фракции "Батькивщина" обсуждать скандал вокруг информации о переговорах Надежды Савченко с представителями террористических организаций.

Об этом на брифинге в понедельник заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"Мы считаем, что любые переговоры с террористами являются недопустимыми. И это наша позиция на протяжении всего времени пока идет война. Мы считаем, что эти террористы являются просто марионетками. Именно поэтому мы не поддерживали минские протоколы", - сказала Тимошенко.

"Вы знаете, что Надежда Савченко объявила о создании своего собственного политического проекта, поэтому она не координирует свою деятельность с партией "Батькивщина". Она не согласовывает никакие свои действия, поэтому "Батькивщина" не несет за это никакой ответственности", - сказала она.

На уточнение "Украинской правды", собирается Тимошенко встретиться ли с Савченко, она ответила:

"Я думаю, что на фракции мы обязательно будем иметь разговор об этом с ней", - сказала она.

На уточнение журналистов, какая судьба может ожидать Савченко, Тимошенко отметила:

"Надежда Савченко уже определила свою судьбу, она создает свой политический проект".

Как сообщали ранее СМИ со ссылкой на источники, 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где при посредничестве Федеральной службы безопасности России встретилась с главарями так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Предполагают, что за спиной официальных переговорщиков трехсторонней контактной группы бывшая политзаключенная России Савченко и пророссийские боевики могли говорить о плененных – тогда как мам заложников "накручивают" против украинских властей.

Савченко не предупреждала Службу безопасности Украины о поездке в Минск. Советник главы СБУ Юрий Тандіт сообщил, что ведомство собирает информацию о поездке Надежды Савченко в Беларусь – как и о поездках других политиков в другие страны.

Сама Савченко уже несколько раз отказывалась отвечать на вопросы журналистов относительно этой встречи. Она пообещала выйти с заявлением 12 декабря.

Роман Кравец, УП

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Темы: Савченко НадеждаБатькивщина
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