На видео с Онищенко "инструктаж ФСБ" проводит экс-продюсер канала

На видео с беглым депутатом Александром Онищенко так называемый "инструктаж ФСБ" проводит человек с голосом экс-продюсера 112 канала.

Об этом сообщает "Детектор медиа".

Ранее на "Обозревателе" появился текст с фрагментом видео с Онищенко. Материал назывался ""Когда я махну рукой"... Как "политэмигрант" Онищенко проходит инструктаж ФСБ".

Журналисты издания, опубликовавшего видео, утверждают, что нардеп проходит "инструктаж с двумя неизвестными", один из которых говорит с ярко выраженным украинским акцентом. В материале также сказано, что беглого депутата якобы готовят озвучивать "кремлевские" тезисы.

За кадром видео слышен только один голос, который, по данным "Детектора медиа", напоминает голос бывшего креативного продюсера канала "112 Украина" Виктора Зубрицкого.

В комментарии "ДМ" Зубрицкий подтвердил факт встречи с Онищенко, и рассказал подробности интервью, урывок которого был ранее обнародован.

"Мы встречались 23 ноября, в Минске. Это часовое интервью, которое я по собственной инициативе решил сделать для канала "112". В студии, кроме меня, находился Онищенко, мой помощник и оператор. Мы арендовали студию и записали часовое интервью. После того, как материал был готов, я переслал его каналу "112" - и возможно, его фрагмент был передан в СМИ оттуда", - сказал экс-продюсер.

СМИ выдали интервью Онищенко за инструктаж ФСБ"В итоге канал принял решение не публиковать материал, потому что побоялся изложенной в нем информации. Завтра я планирую выложить в фейсбуке весь видеоматериал, который у меня есть в доказательство моих слов", - рассказал Зубрицкий.

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Напомним, ранее НАБУ начало досудебное расследование фактов, которые были озвучены в заявлениях нардепа Александра Онищенко, которого разыскивают по подозрению в совершении экономических преступлений.



Находясь за границей, Онищенко заявил, что через него АП осуществляла подкуп депутатов ради определенных голосований.



Он отметил, что готов передать эти материалы НАБУ, но не хочет это делать в Варшаве, где, по его словам, представители НАБУ предлагали ему встречу.



Онищенко обнародовал первую часть своих записей, на которых разговаривает якобы ч депутатом Олесем Довгим, который по его утверждению приехал с ним договариваться.



По словам Онищенко, суть разговора сводилась к встречному предложению: "Довгий от имени власти предлагает, чтобы всю ответственность по уголовному делу взяла на себя моя мать (Инесса Кадырова - проходит по делу как глава газовой схемы, в результате которой государству, по версии следствия, был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. - ред.) ".

Позже появился материал, в котором Онищенко заявляет, что за место в парламенте давал деньги Давиду Жвании, который на парламентских выборах 2014-го года входил в руководство избирательного штаба БПП.

Отметим также, что Виктор Зубрицкий выехал из Украины в Россию.

ИСПРАВЛЕНО. Ранее новость называлась "Интервью Онищенко выдали за инструктаж ФСБ". Редакция изменила заголовок, потому что он неточно передавал содержание новости.